Reggio Calabria, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” celebra l’80° anniversario della Repubblica

Giovedì 12 giugno, alle ore 17:30, l’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria organizza un incontro pubblico per celebrare l’80° anniversario del Referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946, data fondativa della Repubblica Italiana. L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto sulle origini e le caratteristiche della Repubblica democratica italiana, fondata sul lavoro e capace, negli ottanta anni trascorsi, di garantire la pace e di coniugare diritti civili, politici e sociali.

Il Presidente del CdA, Dott. Pasquale Basilicata, e il Magnifico Rettore, Prof. Carlo Felice Casula, invitano calorosamente docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, autorità civili, militari e religiose, e la cittadinanza a partecipare all’incontro. Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, si rimanda alla locandina allegata dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.