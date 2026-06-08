Reggio Calabria: l’ufficio postale di via Miraglia resterà chiuso per lavori | INFO

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Miraglia a Reggio Calabria resterà chiuso dall’8 giugno per lavori infrastrutturali della sede. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Nino Bixio, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,35.
L’ufficio postale di Reggio Calabria centro riaprirà, salvo imprevisti, il 26 giugno con i consueti orari.