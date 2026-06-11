Reggio Calabria, linea 14 dell’ATAM bloccata ad Archi Cep: cittadini costretti a percorrere a piedi la salita di via Corvo

“Sembra una maledizione per i cittadini di Archi Cep, in particolare per chi abita in via Corvo. Per l’ennesima volta la linea 14 dell’ATAM è costretta a non poter arrivare al capolinea per lavori in corso costringendo centinaia di persone a proseguire a piedi una lunga salita. Questa volta la cosa è ancora più assurda perché dopo aver riparato la strada la settimana scorsa, non hanno terminato il lavoro semplicemente con un po’ di asfalto. Il lavoro è terminato e fatto anche bene, ma quanto ci vuole per asfaltare pochi metri quadrati di strada e consentire a bambini e soprattutto anziani di evitarsi un lungo percorso sotto il sole incandescente”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb.