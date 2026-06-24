Prendi un libro, lo leggi in treno e poi sotto l’ombrellone: alla stazione di Santa Caterina la lettura viaggia verso il mare

Prosegue con successo l’iniziativa “Libri in libertà”, la libreria libera allestita all’ingresso della stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, diventata ormai un vero punto di riferimento per la città e non solo. Il progetto, sostenuto durante tutto l’anno dall’alto senso civico di tanti cittadini, continua a registrare numeri importanti grazie al contributo spontaneo di chi partecipa alla gestione in entrata e in uscita dei tantissimi volumi presenti nella stazione. Proprio alla luce di questo successo, anche per l’estate 2026, per il decimo anno consecutivo, i volontari dell’associazione Incontriamoci Sempre inviteranno i ragazzi a prendere un libro da leggere in treno e poi comodamente sotto l’ombrellone, nelle splendide spiagge del territorio.

“Libri in libertà” compie dieci anni. L’iniziativa è stata inaugurata nel 2016 dal noto scrittore Carmine Abate, già vincitore del Premio Campiello, e nel tempo ha avuto il merito di seminare, in ambito cittadino e in Calabria, un forte effetto emulativo, favorendo la nascita di nuove librerie libere. La presenza di tanti giovani che, soprattutto durante la stagione estiva, si recano in treno nelle località balneari joniche e tirreniche rende ancora più significativo il valore dell’iniziativa, che unisce cultura, viaggio e condivisione.

Negli anni scorsi questa novità libraria in stazione ha riscosso grande attenzione anche da parte dei media nazionali, compresa la Rai, delle riviste FS, del magazine delle Frecce FS e di FS News.it della direzione nazionale FS. Anche durante l’estate l’impegno culturale di Incontriamoci Sempre resta attivo. La stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina si conferma così un punto di riferimento della cultura calabrese, grazie al lavoro dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV. Nel 2025 l’associazione ha registrato oltre 90 iniziative. Per il 2026 il percorso avviato lascia intravedere la possibilità di battere tutti i record degli anni precedenti per numero di attività sociali, culturali e di volontariato.