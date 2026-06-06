Reggio Calabria, l’I.C. “B. Telesio” alle finali nazionali del progetto “Valori in rete”

“L’istituto comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria si è classificato come unica scuola, per la regione Calabria, alle finali nazionali del progetto “Valori in rete”, promosso dalla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio), settore scolastico. Quattro giornate di festa, sport, condivisione e amicizia si sono tenute presso la cittadina di Salsomaggiore Terme, raggiunta dalla squadra di calcio a 5, formata da dieci studenti della scuola secondaria, accompagnati dai docenti Sebastiano Fortugno e Giovanna Felini. La fase finale del progetto vede gareggiare le rappresentative di ogni regione d’Italia, presso le strutture sportive di Salsomaggiore, vestita a festa con i colori della FIGC per l’occasione e che ha accolto circa 500 studenti con i loro accompagnatori“.

“Il progetto didattico sportivo promuove il calcio a 5 tra gli studenti e le studentesse, al fine di valorizzare ulteriormente l’inclusività e sostenere la parità di genere in tutte le sue forme. Sui campi da gioco le 20 regioni dell’Italia hanno dimostrato veri principi come il fair play, il lavoro di squadra, perché negli sport di gruppo ogni giocatore ha un ruolo importante e il successo dipende dalla collaborazione tra tutti. Imparare ad aiutarsi, comunicare e fidarsi degli altri aiuta a costruire relazioni positive e a sentirsi parte di una comunità.

Praticare sport favorisce anche l’inclusione e l’amicizia. Persone di età, culture e provenienze diverse possono incontrarsi condividendo la stessa passione. Lo sport abbatte molte barriere e crea legami basati sulla collaborazione e sul rispetto reciproco. Oltre lo sport, ci sono stati momenti di condivisione realizzati attraverso due eventi: “Terzo Tempo”, che ha previsto l’allestimento di 20 stand, presso il viale principale di Salsomaggiore.

Ogni regione ha offerto alle squadre e alla cittadinanza i prodotti tipici della propria terra. È stato un pomeriggio all’insegna di sapori e odori, balli e canti. Una grande festa d’Italia, dove i ragazzi si scambiavamo le delizie dei propri paesi e si sentivano fieri e orgogliosi di offrire quello che avevano portato. Ognuno ha avuto la possibilità di presentare ciò che aveva esposto sui propri tavoli e di esibirsi in un ballo. Inutile dirlo, lo stand della Calabria ha fatto furore. Dalla n’duja al caciocavallo, dalle marmellate al bergamotto, alla cipolla rossa di Tropea, mustaccioli, taralli e friselle hanno stregato tutti e a fine serata il tavolo era vuoto con i complimenti di tutti e i volti soddisfatti dei ragazzi perché i loro prodotti sono andati a ruba, ma anche loro hanno avuto modo di assaggiare le specialità di tante zone d’Italia e fare amicizia con tanti nuovi compagni.

L’altro grande evento è stato realizzato in collaborazione con Meteo Expert, presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore, dove relatore d’eccezione e ospite d’onere è stato il colonnello Andera Giuliacci. In questa edizione, la FIGC ha coniugato allo sport il tema del clima, della biodiversità e della sostenibilità con video brevi, quiz e contenuti ludici. Durante il meeting il messaggio che è passato è stato che educare fin da piccoli al rispetto dell’ambiente, come investimento per il futuro.

L’esperienza dimostra come lo sport possa diventare uno strumento concreto di crescita, capace di favorire socializzazione, partecipazione e consapevolezza. Grazie alla collaborazione tra FIGC e Ministero dell’Istruzione e del Merito, “Valori in Rete” continua a coinvolgere migliaia di giovani in tutta Italia, promuovendo un modello educativo moderno e inclusivo“, rimarca la scuola reggina.

“Progetti come questo confermano che il calcio, se vissuto con i giusti principi, può essere una vera scuola di vita, in grado di trasmettere ai ragazzi competenze umane e relazionali che li accompagneranno nel loro futuro.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente scolastico, Marisa Maisano, che ha permesso e ha dato ai docenti e agli studenti questa occasione, in quanto crede che “Valori in Rete” non sia soltanto un progetto sportivo, ma è un’esperienza educativa che insegna ai ragazzi a collaborare, rispettarsi e credere nelle proprie capacità. La scuola continua così a promuovere percorsi che mettono al centro benessere, inclusione e crescita personale“, si legge in conclusione della nota.