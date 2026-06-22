Reggio Calabria, Le Ninfee Games e Co. 6ª edizione: cosplay, giochi e tanti super ospiti! L’ingresso è gratuito | INFO

Un weekend da passare in un mondo colorato fra cosplay, giochi, spettacoli stand e tante sorprese a tema anime, manga e non solo. Tutto questo e molto altro a Le Ninfee Games e Co., la 6ª edizione del festival che raccoglie ogni anno sempre più appassionati per due giorni, sabato 27 e domenica 28 giugno, presso il Parco Commerciale le Ninfee, da passare fra allegria e divertimento. E l’ingresso è gratuito! Ricchissimo il programma di eventi consultabile sui social.

Eventi e ospiti

Si comincia sabato 28 giugno con il Musical “Prendi un’emozione”, spettacolo musicale dal vivo di circa 90 minuti tra canto, ballo e recitazione, riadattato dalla regista e direttrice artistica Nadia Labate, tratto dal celebre capolavoro e Premio Oscar della Pixar “Inside out“.

Grande attesa, domenica 29 giugno, per “Disneiamo”, spettacolo dedicato a tutta la famiglia, con canto, recitazione e doppiaggio che faranno rivivere le emozioni dei grandi classici Dinsey. Sul palco un cast d’eccezione:

Stefano Bersola – L’inconfondibile voce di tantissime sigle amate da grandi e piccoli.

Pietro Ubaldi – Una vera leggenda del doppiaggio italiano (sì, la voce di Doraemon, Patrick Stella, Capitan Barbarossa e mille altri è proprio la sua!).

Giulia Ottonello – Voce eccezionale, attrice e straordinaria interprete di musical.

Con la partecipazione speciale di Giorgia Vecchini – Icona del mondo cosplay e della cultura pop!

Ci sarà, inoltre, un cosplay contest con i seguenti premi:

The Best – Buono spesa da 300€

Miglior Maschile – Buono spesa da 100€

Miglior Femminile – Buono spesa da 100€

Miglior Gruppo – Buono spesa da 200€

Miglior Interpretazione – Una medaglia

Miglior Accessorio – Una medaglia

Premio Simpatia – Una medaglia

Annunciati, fra gli ospiti: Leonardo Graziano (doppiatore di Sheldon Cooper e Naruto Uzumaki), Chiara e Mattia Fabiano, Fandom, Elly Drago, Koirin. Presenti anche il fumettista e caricaturista reggino Umberto Giampà che ha realizzato l’illustrazione dell’evento insieme alla colorista Marianovella Sinicropi. Host dell’evento Silvia Roberta Alfano “Silviaaargh” e Paynto.