Reggio Calabria, Le Ninfee Games e Co. 6ª edizione: cosplay, giochi e tanti super ospiti! L’ingresso è gratuito | INFO

Un weekend da passare in un mondo colorato fra cosplay, giochi, spettacoli stand e tante sorprese a tema anime, manga e non solo. Tutto questo e molto altro a Le Ninfee Games e Co., la 6ª edizione del festival che raccoglie ogni anno sempre più appassionati per due giorni, sabato 27 e domenica 28 giugno, presso il Parco Commerciale le Ninfee, da passare fra allegria e divertimento. E l’ingresso è gratuito! Ricchissimo il programma di eventi consultabile sui social.
Eventi e ospiti
Si comincia sabato 28 giugno con il Musical “Prendi un’emozione”, spettacolo musicale dal vivo di circa 90 minuti tra canto, ballo e recitazione, riadattato dalla regista e direttrice artistica Nadia Labate, tratto dal celebre capolavoro e Premio Oscar della Pixar “Inside out“.
Grande attesa, domenica 29 giugno, per “Disneiamo”, spettacolo dedicato a tutta la famiglia, con canto, recitazione e doppiaggio che faranno rivivere le emozioni dei grandi classici Dinsey. Sul palco un cast d’eccezione:
- Stefano Bersola – L’inconfondibile voce di tantissime sigle amate da grandi e piccoli.
- Pietro Ubaldi – Una vera leggenda del doppiaggio italiano (sì, la voce di Doraemon, Patrick Stella, Capitan Barbarossa e mille altri è proprio la sua!).
- Giulia Ottonello – Voce eccezionale, attrice e straordinaria interprete di musical.
- Con la partecipazione speciale di Giorgia Vecchini – Icona del mondo cosplay e della cultura pop!
Ci sarà, inoltre, un cosplay contest con i seguenti premi:
- The Best – Buono spesa da 300€
- Miglior Maschile – Buono spesa da 100€
- Miglior Femminile – Buono spesa da 100€
- Miglior Gruppo – Buono spesa da 200€
- Miglior Interpretazione – Una medaglia
- Miglior Accessorio – Una medaglia
- Premio Simpatia – Una medaglia
Annunciati, fra gli ospiti: Leonardo Graziano (doppiatore di Sheldon Cooper e Naruto Uzumaki), Chiara e Mattia Fabiano, Fandom, Elly Drago, Koirin. Presenti anche il fumettista e caricaturista reggino Umberto Giampà che ha realizzato l’illustrazione dell’evento insieme alla colorista Marianovella Sinicropi. Host dell’evento Silvia Roberta Alfano “Silviaaargh” e Paynto.