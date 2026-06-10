Reggio Calabria, l’Associazione Anassilaos ricorda Gaetano Cingari: evento al Museo | INFO

Gaetano Cingari, storico reggino e Premio Anassilaos 1992, sarà al centro del nuovo appuntamento del ciclo Anniversari di Uomini illustri, promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos. L’incontro si terrà venerdì 12 giugno, alle ore 17:30, presso la Sala del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’iniziativa, organizzata nel primo centenario della nascita di Cingari, si svolgerà con la partecipazione dello stesso Museo, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dell’Archivio di Stato e della Biblioteca De Nava.

Anniversari di Uomini illustri è un ciclo di incontri che l’Associazione Culturale Anassilaos dedica a personalità della cultura, della ricerca e della letteratura in occasione di particolari ricorrenze, legate alla nascita o alla morte, con l’obiettivo di approfondirne la figura e l’opera. Il progetto coinvolge di volta in volta enti, istituzioni culturali e associazioni, tra cui il Comune di Reggio Calabria, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, l’Archivio di Stato, la Biblioteca De Nava e il Cis Calabria. Nel corso degli ultimi mesi il sodalizio reggino ha già ricordato Carlo Collodi, l’autore di Pinocchio, con la professoressa Francesca Neri; Piero Gobetti, con il professor Antonino Romeo; e Filippo Tommaso Marinetti.

La lezione di Michela D’Angelo

Il tema della lezione sarà “Gaetano Cingari, un Maestro tra storia e politica”. A tenerla sarà la professoressa Michela D’Angelo, già docente di Storia moderna nell’Università di Messina, presidente dell’Istituto di Studi Storici «Gaetano Salvemini» di Messina e allieva del Maestro. A portare i saluti saranno Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria; Angela Puleio, direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria; Daniela Neri, responsabile della Biblioteca Pietro De Nava; e Stefano Iorfida, presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos. L’incontro sarà introdotto dal dottor Fabio Arichetta, responsabile del Centro Studi Anassilaos “Rosario Romeo” e componente della Deputazione Storia Patria Reggio Calabria.

Il profilo di Gaetano Cingari

Insigne meridionalista, allievo degli storici Giorgio Spini, Luigi Firpo e Rosario Romeo, dal 1963 ordinario di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina, Gaetano Cingari è stato un punto di riferimento per la cultura storica del Mezzogiorno, per la Calabria e per la stessa città di Reggio Calabria.

Tra le sue opere si ricordano i volumi Storia della Calabria dall’Unità a oggi, pubblicato nel 1982, e Reggio Calabria, pubblicato nel 1988. In questi lavori Cingari analizza con estremo rigore e lucidità le problematiche e le criticità che tuttora caratterizzano la realtà meridionale, pur mantenendo fiducia nel Mezzogiorno e nella sua resurrezione.

Proprio per questa convinzione, Cingari si mostrò sempre infastidito dalle vicende che quella resurrezione ritardavano e rischiavano di affossare. Come tanti intellettuali del Meridione, da Croce in poi, Cingari ha saputo unire l’impegno di storico a quello politico, ritenendo che la cultura sia anche politica e che non sia possibile per un uomo di cultura sottrarsi all’impegno nei confronti della polis, della comunità.