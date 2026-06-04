Reggio Calabria, l’ASD Aspromonte Trails organizza due attività sportive in occasione della Giornata dello Sport

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, che si svolgerà in tutta Italia, l'ASD Aspromonte Trails affiliata AICS sarà presente con il proprio gazebo a Reggio Calabria nel lungomare

freccette

Domenica 7 giugno 2026, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, che si svolgerà in tutta Italia, l’ASD Aspromonte Trails affiliata AICS sarà presente con il proprio gazebo a Reggio Calabria sul lungomare (in prossimità delle colonne) e effettuerà due attività sportive: la camminata sportiva di Fitwalking, con ritrovo alle 17:30 e partenza alle 18,00, e lo sport delle freccette, con inizio dalle 15:30

La partecipazione sarà gratuita, inoltre ci saranno dei premi per i vincitori dello sport freccette. Per partecipare è obbligatorio indossare abbigliamento e scarpe sportive, una sacca per contenere una bottiglia l’acqua, un integratore salino, un ricambio e altri oggetti utili.

Camminata sportiva

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