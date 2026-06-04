Reggio Calabria, l’ASD Aspromonte Trails organizza due attività sportive in occasione della Giornata dello Sport

Domenica 7 giugno 2026, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, che si svolgerà in tutta Italia, l’ASD Aspromonte Trails affiliata AICS sarà presente con il proprio gazebo a Reggio Calabria sul lungomare (in prossimità delle colonne) e effettuerà due attività sportive: la camminata sportiva di Fitwalking, con ritrovo alle 17:30 e partenza alle 18,00, e lo sport delle freccette, con inizio dalle 15:30

La partecipazione sarà gratuita, inoltre ci saranno dei premi per i vincitori dello sport freccette. Per partecipare è obbligatorio indossare abbigliamento e scarpe sportive, una sacca per contenere una bottiglia l’acqua, un integratore salino, un ricambio e altri oggetti utili.