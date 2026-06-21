Reggio Calabria, l’allarme di un cittadino: “ogni notte fuochi d’artificio e batterie, serve un intervento urgente”

A Reggio Calabria torna a far discutere il fenomeno dei fuochi d’artificio e delle cosiddette “batterie pirotecniche” che, secondo una segnalazione arrivata in redazione da un cittadino e lettore affezionato, si ripeterebbero ogni sera e ogni notte. La denuncia arriva da “Ernesto per Reggio”, che descrive una situazione diventata ormai, a suo dire, una costante del quotidiano urbano. Nel messaggio inviato alla redazione si sottolinea come la città sembri essere diventata una sorta di “capitale dei fuochi d’artificio composti da batterie”, con eventi pirotecnici notturni che si susseguirebbero senza soluzione di continuità e senza apparenti motivazioni chiare.

L’impatto su cittadini, animali e ambiente

Secondo quanto riportato nella segnalazione, il fenomeno avrebbe un impatto significativo non solo sulla popolazione, ma anche sugli animali domestici e sull’ambiente urbano. Il rumore improvviso e ripetuto degli eventi pirotecnici notturni, infatti, viene descritto come fonte di disagio diffuso e di crescente preoccupazione. Il lettore evidenzia come questa situazione si protragga da anni, generando disturbo alla quiete pubblica e contribuendo a un clima di insicurezza percepita. Nel messaggio viene ribadito che anche il benessere degli animali, particolarmente sensibili ai forti rumori, risulterebbe compromesso dalla frequenza di questi episodi.

La richiesta di intervento delle autorità competenti

Nella parte conclusiva della segnalazione, il cittadino chiede un intervento deciso da parte delle autorità competenti, affinché venga posta fine a una situazione che viene definita non più sostenibile. L’appello è quello di riportare ordine e garantire il rispetto della quiete pubblica, limitando o impedendo il ripetersi degli eventi pirotecnici notturni. “Credo sia giunto il momento che si intervenga per porre fine a questa situazione”, si legge nel messaggio, che si chiude con un saluto e l’augurio di buon lavoro alla redazione.