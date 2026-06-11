Reggio Calabria, l’album “BIOMA” di Fabio Macagnino disponibile su tutte le piattaforme digitali

Dopo il positivo andamento delle prenotazioni delle edizioni in vinile e CD, BIOMA, il nuovo progetto discografico del cantautore calabrese Fabio Macagnino prodotto da Publidema Eventi Musicali e distribuito da HIQI Warner Music, si prepara a raggiungere il pubblico delle piattaforme digitali. L’album, già accolto con interesse dagli appassionati e dai sostenitori dell’artista, sarà disponibile nei prossimi giorni su tutti i principali servizi di streaming e download digitale, offrendo l’opportunità di ascoltare integralmente un lavoro che rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Macagnino.

BIOMA è un album dal vivo registrato al Teatro Cilea di Reggio Calabria insieme alla formazione Movimento Terra e all’Orchestra del Conservatorio di Reggio Calabria, in una rilettura orchestrale del repertorio dell’artista. Il concerto fortemente voluto da Demetrio Mannino, direttore artistico e commerciale della Publidema Eventi Musicali, tanto da averlo inserito nel cartellone 2025 de L’eleganza dell’Arte.

Il titolo nasce dalla fusione del nome e del cognome dell’autore e richiama il concetto di ecosistema, elemento centrale nella poetica del progetto, dove musica, territorio, identità e relazioni diventano parti di un unico organismo espressivo.

Per chi ha preferito attendere l’ascolto prima di acquistare una copia fisica del disco, l’uscita digitale rappresenta l’occasione per entrare nel mondo sonoro di BIOMA e scoprirne la dimensione artistica.

Nelle prossime settimane saranno diffusi aggiornamenti, contenuti e approfondimenti dedicati al progetto.

Fabio Macagnino, cantautore, musicista e performer teatrale originario della Locride, sviluppa da anni una ricerca artistica che intreccia musica d’autore, tradizione mediterranea e linguaggi contemporanei, costruendo un percorso riconoscibile nel panorama della nuova canzone d’autore del Sud Italia.