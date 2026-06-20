Reggio Calabria, la valorizzazione della IV Circoscrizione Reggio Sud in 15 punti: la riflessione di un cittadino

Decoro urbano, sanità, socialità, attenzione ai servizi per i cittadini, alla fauna animale e alla flora, rifiuti, valorizzazione dell’aeroporto e molto altro. Una riflessione in 15 punti, quella scritta dall’Agr. Dott. Andrea Marino, attraverso un’e-mail inviata alla nostra redazione, mirata alla valorizzazione della IV Circoscrizione Reggio Sud di Reggio Calabria. La riportiamo integralmente di seguito.

“La politica, quando svolge realmente il proprio ruolo, non si misura nei favori concessi ma nella capacità di far funzionare i servizi, migliorare la qualità della vita delle persone e garantire pari dignità a tutti i cittadini. Una buona amministrazione è quella che rende una comunità più sicura, più ordinata, più giusta e più vivibile, dal cittadino più fragile a quello più benestante, senza distinzioni. Essere presenti sul territorio non significa distribuire favori, ma ascoltare, programmare, risolvere i problemi e costruire condizioni di benessere collettivo. Le Circoscrizioni devono tornare ad essere il primo punto di ascolto e di risposta ai bisogni dei cittadini, attraverso una presenza costante, concreta e responsabile nella vita quotidiana delle persone.

Il sottoscritto ritiene necessario avviare un percorso concreto di partecipazione civica, collaborazione istituzionale e coinvolgimento attivo della cittadinanza per affrontare le numerose criticità che interessano il territorio della IV Circoscrizione Reggio Sud. La situazione attuale richiede interventi programmati, monitoraggio costante e una presenza più incisiva delle istituzioni.

1. Decoro urbano e manutenzione del territorio

Interventi urgenti di manutenzione delle strade e ripristino delle situazioni di dissesto. Eliminazione delle buche e messa in sicurezza della viabilità. Potenziamento della pulizia delle strade e delle aree pubbliche. Riqualificazione di giardini, aree verdi e spazi pubblici. Recupero e manutenzione dei parchi giochi destinati ai bambini. Miglioramento della segnaletica e della funzionalità degli spazi circoscrizionali. Programmazione costante degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Acqua pubblica e fontane

Ripristino delle fontane pubbliche chiuse o guaste. Programmazione di interventi strutturali per garantire la continuità del servizio idrico. Monitoraggio delle criticità idriche, soprattutto durante il periodo estivo. Tutela dell’acqua come bene essenziale e diritto fondamentale di ogni cittadino. Risoluzione definitiva delle problematiche che ancora oggi causano disagi alle famiglie nell’approvvigionamento idrico.

3. Sicurezza urbana

Maggiore presenza della Polizia Locale , associazioni preposte e degli enti preposti sul territorio. Controllo e monitoraggio dei cantieri stradali. Miglioramento della sicurezza nelle aree pubbliche e nei quartieri. Rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni. Presenza costante delle istituzioni nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e insicurezza.

4. Dissesto idrogeologico e tutela del territorio

Monitoraggio delle frane e delle situazioni di rischio. Interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle aree interessate. Attenzione alle problematiche derivanti da un’eccessiva cementificazione. Programmazione di opere strutturali per la tutela ambientale. Salvaguardia delle aree collinari e montane della Circoscrizione.

5. Recupero degli immobili pubblici

Valutazione e recupero degli immobili pubblici inutilizzati o abbandonati. Analisi delle condizioni dell’ex Università Agraria e delle strutture sportive inutilizzate. Recupero degli edifici da destinare a finalità sociali, culturali, sportive e aggregative. Messa in sicurezza delle strutture che rappresentano un potenziale pericolo per la cittadinanza. Valorizzazione del patrimonio pubblico esistente.

6. Attività sociali, culturali e sportive

Promozione di attività sociali nelle piazze e nei quartieri. Recupero dei progetti già elaborati per Pellaro, Bocale, Gallina e le altre realtà territoriali. Organizzazione di iniziative dedicate a bambini, giovani, famiglie e anziani. Valorizzazione dello sport come strumento di inclusione sociale. Coinvolgimento delle associazioni locali nella programmazione delle attività. Creazione di eventi che favoriscano aggregazione, partecipazione e crescita sociale.

7. Gestione dei rifiuti e tutela dell’igiene pubblica

Miglioramento della raccolta differenziata. Riduzione dei tempi di permanenza dei rifiuti sulle strade. Contrasto alle discariche abusive e ai depositi incontrollati. Monitoraggio delle situazioni di degrado ambientale e igienico-sanitario. Adozione di protocolli operativi e regolamenti condivisi. Maggiore controllo del territorio sotto il profilo ambientale. Collaborazione con associazioni e comitati per campagne di sensibilizzazione civica.

8. Randagismo e tutela degli animali

Censimento dei cani randagi e delle colonie feline presenti sul territorio. Collaborazione con associazioni e realtà impegnate nella tutela degli animali. Attività di monitoraggio, prevenzione e gestione responsabile del fenomeno. Programmi di sterilizzazione e sensibilizzazione della cittadinanza.

Situazione del Canile Sanitario di Mortara

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla situazione del Canile Sanitario di Mortara, struttura strategica per la gestione del randagismo, la tutela del benessere animale e la sicurezza pubblica.

Si chiede:

Una verifica complessiva dello stato della struttura e dei servizi erogati.

Il potenziamento delle attività sanitarie, di prevenzione e di sterilizzazione.

Il coinvolgimento delle associazioni di volontariato animalista operanti sul territorio.

La definizione di un piano stabile per la gestione del randagismo.

Il miglioramento delle condizioni di accoglienza e benessere degli animali ospitati.

La massima trasparenza nella gestione amministrativa e operativa della struttura.

Una comunità civile si riconosce anche dal rispetto verso gli animali e dalla capacità delle istituzioni di affrontare con serietà e continuità il fenomeno del randagismo.

9. Presenza della fauna selvatica

Monitoraggio della presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane. Attivazione di interventi coordinati con gli enti competenti per garantire sicurezza e tutela ambientale. Definizione e attuazione del piano di prevenzione e gestione delle criticità legate alla fauna selvatica

10. Spiagge e Lungomari

Piano permanente di pulizia e manutenzione delle spiagge. Installazione e manutenzione di cestini portarifiuti nelle aree maggiormente frequentate. Posizionamento di contenitori dedicati alle deiezioni animali. Valorizzazione delle spiagge di Pellaro e Bocale, autentici fiori all’occhiello della IV Circoscrizione Reggio Sud e dell’intera città di Reggio Calabria. Valorizzazione del Lungomare di Pellaro e del Lungomare di Bocale attraverso manutenzione, decoro e servizi adeguati. Promozione delle aree costiere come punti di riferimento per cittadini, famiglie e turisti. Miglioramento dell’accessibilità, della sicurezza e dell’accoglienza turistica. Tutela delle aree costiere come patrimonio ambientale, sociale e turistico.

11. Servizi per anziani e persone fragili

Miglioramento dell’accessibilità ai servizi pubblici. Potenziamento del trasporto pubblico locale. Attivazione di sportelli di assistenza e orientamento. Promozione di iniziative dedicate agli anziani e alle persone più fragili. Maggiore vicinanza delle istituzioni ai bisogni quotidiani delle famiglie.

12. Salute e prevenzione

Valutazione dell’istituzione di presidi sanitari territoriali. Organizzazione di campagne di prevenzione e informazione sanitaria. Attività di sensibilizzazione sulla salute pubblica. Collaborazione con enti e associazioni per iniziative di prevenzione e screening.

13. Partecipazione civica e collaborazione territoriale

Istituzione di tavoli permanenti di confronto con cittadini, associazioni e comitati. Individuazione di referenti territoriali per facilitare il dialogo con la popolazione. Promozione del rispetto dei beni comuni e del senso civico. Coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte che riguardano il territorio. Apertura e piena funzionalità delle sedi circoscrizionali affinché tornino ad essere un punto di riferimento concreto per la comunità.

14. Valorizzazione delle aree montane e interne

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aree collinari e montane della IV Circoscrizione Reggio Sud che, negli anni, hanno spesso sofferto una progressiva riduzione dei servizi e degli investimenti. Nessuna parte del territorio deve sentirsi abbandonata o marginale.

Si rende necessario:

Migliorare la viabilità e la manutenzione delle strade interne.

Garantire servizi essenziali e collegamenti efficienti.

Valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale e culturale delle frazioni collinari.

Favorire iniziative sociali, culturali e turistiche.

Contrastare il fenomeno dello spopolamento e dell’abbandono del territorio.

15. Valorizzazione dell’area aeroportuale

L’Aeroporto dello Stretto rappresenta uno dei principali punti strategici del territorio e costituisce il primo luogo di accoglienza per migliaia di visitatori, turisti e operatori economici.

Per tale ragione è necessario:

Migliorare il decoro urbano e la manutenzione delle aree limitrofe all’aeroporto.

Potenziare i collegamenti con i quartieri della IV Circoscrizione Reggio Sud.

Valorizzare l’area come porta d’ingresso turistica e commerciale.

Promuovere interventi di accoglienza, sicurezza e servizi che offrano un’immagine moderna ed efficiente del territorio.

Rafforzare il ruolo strategico dell’aeroporto quale motore di sviluppo economico, turistico e occupazionale.

Conclusioni

La qualità della vita di una comunità dipende dalla capacità delle istituzioni di garantire servizi efficienti, sicurezza, decoro urbano, tutela dell’ambiente e attenzione alle persone. Scuola, acqua, sicurezza, sanità, mobilità, partecipazione e rispetto del territorio rappresentano i pilastri fondamentali di una società civile.

Per questo motivo si ritiene necessario avviare un percorso condiviso che consenta alla IV Circoscrizione Reggio Sud di affrontare le criticità esistenti e di valorizzare le proprie risorse, attraverso una programmazione seria, concreta, partecipata e verificabile nel tempo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e delle future generazioni.

Come dicevano i nostri nonni: “La casa si giudica dall’ingresso e il paese si giudica da come vengono trattati i suoi cittadini.” Allo stesso modo una comunità si misura dalla cura delle sue strade, delle sue scuole, delle sue spiagge, dell’acqua che arriva nelle case, della sicurezza delle famiglie, del rispetto verso gli anziani, i giovani e le persone più fragili.

Solo attraverso impegno, presenza, programmazione e responsabilità sarà possibile costruire una IV Circoscrizione Reggio Sud più forte, più efficiente, più vivibile e più vicina ai cittadini“.