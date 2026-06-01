Reggio Calabria, la stagione teatrale della Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro è ai nastri di partenza.

La stagione teatrale 2026 della Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro è ai nastri di partenza. Tre, al momento, gli appuntamenti di questo mese, si debutta mercoledì 10 giugno a Bagnara Calabra, per poi proseguire venerdì 12 a Roghudi e giovedì 25 a Reggio Calabria. Si va in scena con un cavallo di battaglia di Antonino Russo Giusti, Gatta ci cova, testo apparentemente “antico” che racchiude spazi di vita sempre attuali, dove la morale si rispecchia nei valori universali: l’amore e la giustizia.

Quattordici gli attori impegnati tra giovanissimi esordienti e “vecchi” veterani (i nomi li trovate nella locandina allegata) oltre a tecnici e collaboratori scenici. Seguiteci sui nostri canali social per essere sempre aggiornati sugli avvenimenti futuri.