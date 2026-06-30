Reggio Calabria, la sospensione delle ferie ai lavoratori di Ecologia Oggi continua a far discutere: “richiesta una riunione urgente”

Continua a far discutere la vicenda legata ai lavoratori di Ecologia Oggi e alle ferie sospese. Ieri, in una nota, è stato minacciato lo sciopero qualora non dovesse essere trovato un accordo dopo la richiesta di vertice in Prefettura. Al momento, infatti, dal lungo confronto (nove ore) tra sindacati ed azienda non è emersa alcuna soluzione soddisfacente per i dipendenti. “A seguito della verificata scelta di non avere dialogo sindacale da parte di Ecologia Oggi, azienda appaltante la gestione dei rifiuti in Reggio Calabria, il SUL ha chiesto all’Ispettorato Metropolitano del Lavoro di convocare con urgenza una riunione sull’argomento” si legge in una nota firmata da Antonello Errante e Aldo Libri, Responsabile Ambiente Sul Calabria e Segretario Generale SUL Calabria.

“Il SUL ha inviato per conoscenza la richiesta anche al Sindaco cittadino, On. Francesco Cannizzaro, non solo per metterlo al corrente della diatriba con Ecologia Oggi, ma anche per il suo evidente, dichiarato e primario interesse per l’efficacia del servizio di gestione dei rifiuti. Avevamo già avanzato due ipotesi possibili e concomitanti: l’assunzione di personale per il periodo estivo e lo spostamento del turno pomeridiano alle ore notturne, per sfuggire alla canicola, giusta indicazione della Giunta Regionale Calabra”.

“Il SUL chiede a Ecologia oggi di ripristinare le ferie ingiustamente sospese, di procedere alle assunzioni necessarie a coprire le esigenze produttive e di servizio nel periodo estivo e di avviare un vero confronto sull’organizzazione del lavoro con tutti i sindacati presenti in Azienda prima che si decida di avviare strumenti e iniziative di lotta. Il SUL terrà informata l’informazione cittadina e la pubblica opinione sugli sviluppi della vicenda che non è estranea a un piano di vera pulizia della città e di scomparsa delle degradanti microdiscariche presenti un po’ ovunque sul territorio cittadino” si chiude la nota.