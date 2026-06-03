Reggio Calabria, la scuola “Radice Alighieri” protagonista al concorso “Marciano” Nuova Solidarietà

Ancora riconoscimenti per gli alunni dell’IC “Radice Alighieri” di Catona. Gli studenti hanno partecipato al concorso scolastico intitolato al professore Augusto Marciano, bandito dall’Associazione “Nuova Solidarietà” e giunto alla quindicesima edizione, dal titolo: “La forza del dono: piccoli gesti che cambiano il mondo”. Il concorso ha voluto sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema del dono, inteso non soltanto come aiuto materiale, ma come atteggiamento di apertura, solidarietà e responsabilità verso gli altri e verso la comunità. In un tempo in cui l’individualismo rischia di prevalere, l’iniziativa ha promosso la cultura del volontariato e della partecipazione attiva, mostrando come anche i gesti più semplici possano generare cambiamenti significativi.

Gli alunni, guidati dalla Dirigente Simona Sapone e seguiti dalle docenti referenti Giovanna Polistena per la Scuola Primaria e Maria Rita Foti per la Secondaria di I grado, hanno rappresentato il tema attraverso testi brevi, disegni artistici e fumetti, e video. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Scuola secondaria di I grado di via Mercato a Catona con una splendida cornice di pubblico. Gli elaborati sono stati valutati dalla commissione composta dalla Prof.ssa Franca Catalano Musolino, dalla poetessa Natalina Laganà e dal Prof. Salvatore Chiricosta. A premiare gli studenti sono stati il Presidente dell’Associazione “Nuova Solidarietà”, Fortunato Scopelliti, e la Referente Istruzione per l’Associazione, Sig.ra Rosa Scopelliti.

Vincitori del concorso

Scuola Primaria : classi IV C e V A Catona Centro, ex aequo, per la categoria grafica;

: classi IV C e V A Catona Centro, ex aequo, per la categoria grafica; Scuola Primaria , plesso Villa San Giuseppe Classe V A: categoria testi;

, plesso Villa San Giuseppe Classe V A: categoria testi; Scuola Secondaria di I grado : Aurora Mangano, classe 1 C, per la categoria poesia;

: Aurora Mangano, classe 1 C, per la categoria poesia; Scuola Secondaria di I grado: Teresanna Borrello, Sofia Germanò, Giulia Richichi, Giovanna Cannizzaro, Azzurra Valenti, Giada Iannì, Emanuele Marra, classe 2 A, per la categoria grafica (fumetto).

L’iniziativa ha confermato il valore educativo del progetto, favorendo lo sviluppo del senso civico, dell’empatia e della responsabilità sociale, incoraggiando gli studenti a diventare protagonisti di una cultura del dono basata sulla gratuità, sulla collaborazione e sulla costruzione di una comunità più giusta e attenta alle persone.