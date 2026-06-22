Reggio Calabria, la proposta virale sui social per dare un nuovo volto all’uscita dell’Aeroporto

Un’idea semplice, ma dal forte impatto visivo e simbolico, sta letteralmente spopolando sui social network, raccogliendo il plauso e il sostegno di centinaia di cittadini. La proposta, lanciata dal reggino Gianluca Maiolino attraverso un post su Facebook, riguarda la riqualificazione della rotonda situata all’uscita dell’aeroporto di Reggio Calabria con un’installazione artistico-monumentale recante la scritta “REGGIO CALABRIA” arricchita da un cuore rosso.

“L’iniziativa nasce dall’esigenza di trasformare un punto di snodo cruciale e spesso anonimo in un vero e proprio “biglietto da visita” per chiunque metta piede in città. Perché questa idea è importante per la comunità? Il successo travolgente del post (che in poche ore ha collezionato centinaia di interazioni positivi e condivisioni) dimostra quanto la cittadinanza senta il bisogno di piccoli ma significativi gesti di cura urbana. I pilastri della proposta si riassumono in due punti fondamentali: Accoglienza e promozione turistica: L’installazione offrirebbe un benvenuto caloroso e moderno ai turisti che arrivano per scoprire le bellezze naturali, il mare e la millenaria storia del territorio, posizionandosi fin da subito come un perfetto “punto fotografico” instagrammabile per promuovere la città nel mondo. Identità e senso di appartenenza: Rappresenterebbe un ritorno emozionante per tutti i reggini che rientrano a casa dopo mesi di lavoro o studio fuori sede, regalando un sorriso non appena si varca l’ingresso della città”, spiega Gianluca Maiolino.

“Mi è venuta un’idea guardando la rotonda all’uscita del nostro aeroporto,” si legge nel post di Gianluca Maiolino diventato virale. “Un modo semplice ma d’impatto per far sentire a casa chi torna e per accogliere chi arriva. La palla passa adesso alle istituzioni locali. La scommessa è quella di trasformare un’intuizione nata dal basso e sostenuta a gran voce dalla comunità virtuale in un intervento concreto di arredo e decoro urbano, dimostrando che la valorizzazione del territorio passa anche attraverso la cura dei suoi dettagli più visibili” conclude.