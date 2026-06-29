Reggio Calabria, la presentazione dell’iniziativa “La Via del Bergamotto”: l’oro verde diventa attrattore turistico | INFO

Trasformare l’oro verde del territorio in un vero e proprio motore di attrazione turistica, capace di destagionalizzare i flussi e valorizzare l’identità locale. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “La Via del Bergamotto“, promossa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria all’interno di un ampio programma pluriennale di valorizzazione del territorio metropolitano. L’idea progettuale e lo stato di avanzamento del percorso dedicato all’agrumiturismo ed all’itinerario “La Via del Bergamotto” saranno presentati ufficialmente ad enti locali, operatori e stakeholders del territorio mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la sede camerale di Via T. Campanella 22 a Reggio Calabria.

Il progetto punta a fare rete coinvolgendo direttamente i produttori e i trasformatori del bergamotto, trasformandoli in protagonisti dell’accoglienza turistica. “La Via del Bergamotto” non sarà solo un itinerario settoriale, ma il perno di un’offerta integrata capace di connettere borghi storici e territori meno battuti, attrattori culturali e naturalistici e le eccellenze del mondo del vino, dell’olio e dell’agroalimentare locale.

L’incontro di mercoledì nasce proprio con l’obiettivo di stimolare la condivisione e la partecipazione attiva di tutti gli attori locali, interpretando i nuovi trend globali del turismo lento, sostenibile e alla ricerca di esperienze autentiche.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Camera di commercio, Antonino Tramontana.

La relazione illustrativa del progetto e i dettagli tecnici dell’itinerario saranno invece curati da Daniele Donnici, consulente di ISNART scpa (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche).