Reggio Calabria, la piccola Giorgia incanta il Teatro Cilea sulle note di Vivaldi | FOTO

Ha solo undici anni, ma sul palco del Teatro Francesco Cilea ha mostrato la sicurezza di chi con il violoncello ha già un rapporto speciale, fatto di studio quotidiano, ascolto e passione. Giorgia Varacalli, giovanissima violoncellista di Locri, è stata una sorpresa nella serata “Paesaggi Sonori”, appuntamento del XX Festival di Musica Classica della Locride andato in scena al Teatro Cilea di Reggio Calabria lo scorso 9 maggio davanti a una sala sold out.

La serata, promossa dall’Accademia Senocrito, ha avuto come protagonista la violoncellista Martina Biondi, accompagnata dalla ODM Orchestra diretta dal Maestro Giuseppe Stillitano, in un programma interamente dedicato a Joseph Haydn — il Concerto per violoncello e orchestra in do maggiore e la Sinfonia n. 44 “Trauer”. Un’esecuzione elegante e intensa, salutata da lunghi applausi. Ma è nel momento del bis Martina Biondi ha voluto chiamare al suo fianco la sua giovanissima allieva del Conservatorio Francesco Cilea, cedendole il palco per un estratto del Concerto per violoncello in mi minore di Antonio Vivaldi. Un gesto di generosità tra maestra e allieva che, oltre al valore artistico, racconta molto del modo in cui la musica si trasmette: per ascolto, per fiducia, per esempio.

Negli ultimi due anni la piccola violoncellista ha collezionato una serie di riconoscimenti che testimoniano una crescita costante e un talento ormai pienamente riconosciuto dalle giurie.

Il percorso del 2025 si è aperto con il secondo premio al Concorso Internazionale Città di Filadelfia, un piazzamento che ha rappresentato la prima vetrina di rilievo internazionale per la giovane interprete. Pochi mesi dopo è arrivato il primo premio assoluto al Concorso Nazionale per Giovani Interpreti, e un altro primo premio assoluto al Concorso Musicale Nazionale “Primavera in Musica”.

Il 2026 Giorgia ha conquistato il primo premio assoluto al Concorso Internazionale Armonie Mediterranee, e il primo premio assoluto al Concorso Musicale Nazionale “Giuseppe Grassi”. A coronare questa stagione di affermazioni è arrivato infine il primo premio al Concorso Internazionale della Sibaritide, un altro tassello in un percorso che, in poco più di un anno, ha visto la giovane violoncellista salire sul gradino più alto del podio in cinque competizioni di livello nazionale e internazionale.

Sei riconoscimenti in poco più di dodici mesi: un ritmo che dice molto della disciplina, della costanza e della passione con cui Giorgia si dedica al suo strumento.

Il percorso di Giorgia è iniziato all’Accademia Senocrito di Locri per proseguire al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove oggi studia sotto la guida di Martina Biondi.

La storia di Giorgia è una di quelle che restituiscono fiducia in un territorio che sa coltivare talenti. Dietro la sua esecuzione c’è una rete di insegnanti, scuole di musica e istituzioni che, dalla Locride a Reggio Calabria, costruiscono ogni giorno opportunità per i più giovani.