Reggio Calabria, la denuncia di AVS: “Cataforio, San Salvatore e Mosorrofa senz’acqua”

“Nel 1930, così scriveva Corrado Alvaro: ‘Pareva che il tempo si volesse tenere .L’afa era ancora pesante, il cielo velato di vapori, le cicale arrabbiate’. Ebbene, oggi ad essere arrabbiate non sono soltanto le cicale, ma anche e soprattutto gli abitanti di Cataforio, di San Salvatore e di Mosorrofa e delle contrade rurali dell’intera Vallata del Sant’ Agata lasciate all’asciutto da SORICAL. Questa è una consuetudine per il territorio interessato tanto d’estate quanto d’inverno, per cui la giustificazione che arriva dalla Regione Calabria ossia che la penuria d’acqua sia causata dal suo uso eccessivo per l’irrigazione di orti e terreni, non regge“. È quanto dichiarato in una nota dalla sezione territoriale di AVS.

“Da oltre venti giorni le abitazioni dei cittadini residenti nei centri urbani e nei territori della vallata sono stati lasciati praticamente senza servizio idrico, con l’erogazione d’acqua inesistente o limitata a pochissime ore giornaliere e in orari della giornata improbabili,ma non per tutti poichè le zone dei paesi più alte ne restano totalmente sprovviste.

La normale conduzione della vita quotidiana e la gestione delle poche attività commerciali che coraggiosamente resistono in Aree Interne sempre più disagiate e abbandonate a se stesse e deprivate anche dei servizi essenziali dalle politiche del Governo Meloni e da quelle della Regione Calabria guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, sono del tutto messe in discussione e compromesse.

Da quando la SORICAL, coadiuvata da ARRICAL, ha assunto la gestione del servizio idrico regionale questo, anziché essere ottimizzato, è peggiorato incomprensibilmente in senso generale e ancora più inspiegabilmente in riferimento alla Vallata del Sant’Agata considerate le innegabili migliorie strutturali e infrastrutturali apportate alla Rete Idrica a Scinà, a San Salvatore e alla condotta di mandata dai pozzi del Sant’ Agata ai serbatoi di Mosorrofa, ereditate dalla precedente Amministrazione Comunale, nonchè la ricchezza d’acqua che caratterizza il torrente Sant’Agata;

infine, va considerato l’assurdo raggiunto dal fatto che le condotte che dalla Diga del Menta forniscono l’acqua alla rete idrica di Reggio Calabria distano poche centinaia di metri dai tre centri urbani e basterebbe pochissimo per collegarli e per risolvere definitivamente la problematica.

La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-AVS di Reggio Calabria invita espressamente le governance di SORICAL ad eseguire interventi immediati e risolutori per assicurare il pieno ed integrale ripristino del servizio dell’erogazione idrica alle comunità e ai territori della Vallata del Sant’Agata;

chiediamo inoltre al Presidente Occhiuto e alla sua Giunta di attivarsi attivando ARRICAL per monitorare l’attività di SORICAL e di procedere celermente alla programmazione e al reperimento delle risorse economiche utili per finanziare i lavori per la realizzazione delle poche centinaia di metri di condotte necessarie per collegare la rete idrica di Cataforio,San Salvatore e di Mosorrofa a quelle del Menta.

Chiediamo al neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, una volta terminata la lunga formazione della sua giunta, di interessarsi anche della Vallata del Sant’Agata“, conclude AVS.