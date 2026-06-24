Reggio Calabria, la comunicazione del Sindaco Cannizzaro: convocato un punto stampa a Palazzo San Giorgio

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro incontrerà la stampa nella mattinata di domani, giovedì 25 giugno, a Palazzo San Giorgio. Il punto stampa si terrà alle ore 9.30, all’interno del Salone dei Lampadari, sede istituzionale del Comune di Reggio Calabria. L’appuntamento sarà rivolto agli organi di informazione. Lo staff del primo cittadino ha diffuso questa comunicazione ai giornalisti per convocarli in vista di un punto stampa. Non si conoscono al momento i motivi dell’annuncio, ma la curiosità è tanta, alla luce dei diversi temi caldi di queste settimane sul fronte cittadino, a un mese dall’elezione del nuovo Sindaco.