Reggio Calabria, “La Bellezza che Unisce”: iniziativa solidale in favore di A.GE.D.O. | INFO

A.GE.DO Reggio Calabria annuncia la presentazione di un’importante iniziativa solidale che unisce il mondo della bellezza e della solidarietà. Il marchio King of My Castle skincare e l’associazione A.GE.D.O. (Associazione Genitori, Parenti, Amici di persone LGBTQIA+) collaborano per dare vita a un evento unico intitolato “La Bellezza che Unisce”. L’evento si svolgerà giovedì 25 Giugno 2026, alle ore 18.00, presso ARCI Samarcanda, situato in Via E. Cuzzocrea 11, Reggio Calabria. Questa iniziativa non solo promuove prodotti di bellezza, ma mira a sensibilizzare la comunità sul tema dell’inclusione e del sostegno alle persone LGBTQIA+.

Dettagli dell’Evento:

Data: Giovedì 25 Giugno 2026

Giovedì 25 Giugno 2026 Orario: 18.00

18.00 Luogo: ARCI Samarcanda, Via E. Cuzzocrea 11, Reggio Calabria

Durante la serata, verrà presentata la campagna di donazione che andrà a sostenere le attività e i progetti di A.GE.D.O., contribuendo così a creare un ambiente più inclusivo e solidale.

“Invitiamo tutti a partecipare a questo evento che celebra la bellezza in tutte le sue forme e promuove un messaggio di amore e accoglienza. Unisciti a noi per una serata di bellezza, solidarietà e comunità“, dichiarano da A.GE.D.O.