Reggio Calabria, l’11 giugno la presentazione del libro “L’undicesimo gioco (di Abulafia)” | INFO

Nell’ambito del ciclo “Incontro con l’Autore” dedicato ad approfondire temi e aspetti della letteratura contemporanea, poesia e narrativa, giovedì 11 giugno alle ore 17,00 presso la Biblioteca “Pietro De Nava” si terrà la presentazione dell’opera di Mauro Campello “L’undicesimo gioco (di ABULAFIA)” edito da Città del Sole. La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con il CIS Calabria e la Biblioteca De Nava. Daniela Scuncia e Antonio Zuccarello intervisteranno l’autore.

A portare i saluti Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “Pietro De Nava”; Rosita Loreley Borruto, Presidente CIS Calabria; Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos. Cosa è rimasto degli anni ’80? In altorilievo sullo sfondo di una città universitaria, fredda ma calda e accogliente, due ragazzi vivono il tempo della loro vita. Alla ricerca dell’amore definitivo, eppure incapaci di amare con le gioie e la finitudine di un amore umano, percorrono gli anni universitari nel loro Collegio, un Palazzo rinascimentale, nuvola esistenziale e reale di bellezza totale solcata dalla musica di quegli anni.

Un romanzo di formazione atipico scritto da un autore particolare, uno scienziato prestato alla letteratura, che dimostra come scienza e letteratura nel caso di Campello siano frutto di una medesima grande passione. Mauro Campello è infatti Direttore di Dipartimento di Neuroscienze dell’ Azienda Ospedaliera “Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” che dirige dal 2010 trasformandolo in un centro di eccellenza per tutta una serie di patologie gravi e meno gravi. con una particolare attenzione rivolta al trattamento microchirurgico delle patologie neoplastiche cerebrali, degli aneurismi intracranici, delle malformazioni arterovenose, delle patologie del basicranio e del tronco encefalico.