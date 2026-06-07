Reggio Calabria, l’11 giugno la presentazione del libro “L’undicesimo gioco (di Abulafia)” | INFO

Appuntamento giovedì 11 giugno, alle ore 17:00, presso la Biblioteca "Pietro De Nava"

L'Undicesimo gioco

Nell’ambito del ciclo “Incontro con l’Autore” dedicato ad approfondire temi e aspetti della letteratura contemporanea, poesia e narrativa, giovedì 11 giugno alle ore 17,00 presso la Biblioteca “Pietro De Nava” si terrà la presentazione dell’opera di Mauro CampelloL’undicesimo gioco (di ABULAFIA)” edito da Città del Sole. La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con il CIS Calabria e la Biblioteca De Nava. Daniela Scuncia e Antonio Zuccarello intervisteranno l’autore.

A portare i saluti Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “Pietro De Nava”; Rosita Loreley Borruto, Presidente CIS Calabria; Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos. Cosa è rimasto degli anni ’80? In altorilievo sullo sfondo di una città universitaria, fredda ma calda e accogliente, due ragazzi vivono il tempo della loro vita. Alla ricerca dell’amore definitivo, eppure incapaci di amare con le gioie e la finitudine di un amore umano, percorrono gli anni universitari nel loro Collegio, un Palazzo rinascimentale, nuvola esistenziale e reale di bellezza totale solcata dalla musica di quegli anni.

Un romanzo di formazione atipico scritto da un autore particolare, uno scienziato prestato alla letteratura, che dimostra come scienza e letteratura nel caso di Campello siano frutto di una medesima grande passione. Mauro Campello è infatti Direttore di Dipartimento di Neuroscienze dell’ Azienda Ospedaliera “Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” che dirige dal 2010 trasformandolo in un centro di eccellenza per tutta una serie di patologie gravi e meno gravi. con una particolare attenzione rivolta al trattamento microchirurgico delle patologie neoplastiche cerebrali, degli aneurismi intracranici, delle malformazioni arterovenose, delle patologie del basicranio e del tronco encefalico.

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