Reggio Calabria, inizia la settimana della svolta: l’annuncio di Cannizzaro tra il rilancio della Reggina e la nuova Giunta

Oggi, lunedì 22 giugno, si apre una settimana che promette di restare scolpita nella storia recente di Reggio Calabria. A dare l’annuncio, con un video carico di entusiasmo pubblicato direttamente sui canali social dalle stanze di Palazzo San Giorgio, è il neo sindaco Francesco Cannizzaro. A un mese esatto dalle elezioni che lo hanno visto trionfare, il primo cittadino ha tracciato le tappe di una vera e propria rivoluzione amministrativa, sportiva e sociale che sta per determinare i suoi primi effetti concreti sul territorio.

Il primo, fondamentale tassello di questa settimana cruciale riguarda il futuro della Reggina, un tema che unisce indissolubilmente l’aspetto sportivo a quello del riscatto sociale della città. Il sindaco Cannizzaro ha confermato che l’attesa svolta societaria è ormai dietro l’angolo: domani a Roma è prevista la firma ufficiale con Claudio Lotito.

Un accordo storico che punta a cancellare definitivamente la drammatica era legata a Nino Ballarino, periodo in cui la squadra e la tifoseria sono state ostaggio di una gestione e di una visione politica fallimentare che ha guidato Palazzo San Giorgio fino a ieri. Con l’ingresso di Lotito si volta pagina: l’obiettivo dichiarato è l’inizio di una nuova era fatta di successi e vittorie, capaci di generare un enorme e positivo impatto economico e sociale sull’intera comunità reggina.

La nuova Giunta Comunale e la conferenza stampa ufficiale

Le novità non si fermano allo sport. Nella seconda metà della settimana sono attesi i tanto desiderati risvolti politici per la governance della città. Il sindaco Cannizzaro ha infatti evidenziato come sta lavorando anche alla formazione della nuova giunta comunale. E’ quindi molto probabile che i nomi degli assessori verranno svelati nei giorni concomitanti all’arrivo di Claudio Lotito in riva allo Stretto. Si profila quindi un evento mediatico di grandissimo rilievo per la città, con una conferenza stampa ufficiale di presentazione per il nuovo assetto societario della Reggina, e un appuntamento storico per svelare alla città la squadra di governo che affiancherà Cannizzaro nella guida del Comune.

Convocazione del primo Consiglio Comunale: la macchina amministrativa si mette in moto

Intanto gli uffici comunali lavorano alla convocazione del primo Consiglio Comunale di questa nuova consiliatura, che verrà formalizzata proprio nella giornata odierna. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la data della prima, storica seduta nell’aula consiliare. Questo passaggio istituzionale segnerà l’avvio formale della macchina amministrativa della “rivoluzione Cannizzaro”, chiamata a tradurre in tempi record le promesse elettorali in fatti concreti per i cittadini di Reggio Calabria. Dopotutto lo dice lo stesso Cannizzaro nel video odierno: la città eredita una situazione disastrosa dal passato, “ma noi non ci rassegniamo e lavoriamo per il cambiamento“. I riflettori sono accesi: per la città dello Stretto è ufficialmente iniziato il futuro.