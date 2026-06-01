Reggio Calabria, incidente sull’A2: tamponamento tra due auto, disagi al traffico | VIDEO

Momenti di apprensione lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, dove pochi minuti fa si è verificato un incidente stradale nel tratto compreso tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico, in direzione nord. Secondo le prime informazioni raccolte, il sinistro avrebbe riguardato due autovetture rimaste coinvolte in un tamponamento. L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato dell’autostrada, non avrebbe fortunatamente provocato feriti tra i passeggeri dei veicoli coinvolti come si evince dal video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. La situazione, pur senza conseguenze gravi per le persone, ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con rallentamenti sulla A2 e code in prossimità dell’area interessata dall’incidente.

Sul posto la Polizia Stradale di Reggio Calabria

Subito dopo la segnalazione, sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le pattuglie hanno inoltre provveduto a gestire la viabilità, regolando il transito dei mezzi e mettendo in sicurezza il tratto autostradale. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario anche per evitare ulteriori criticità lungo una delle principali arterie di collegamento della città. La presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata ha infatti determinato un temporaneo rallentamento del traffico, soprattutto per gli automobilisti diretti verso la zona nord di Reggio Calabria.

Traffico rallentato tra Reggio Porto e Gallico

La circolazione sulla A2 tra Reggio Porto e Gallico risulta al momento rallentata, anche se non si registrano particolari criticità legate a feriti o mezzi pesanti coinvolti. Gli automobilisti in transito sono invitati a procedere con prudenza e a mantenere la distanza di sicurezza, in attesa del completo ripristino della viabilità ordinaria. Ulteriori aggiornamenti potranno arrivare nelle prossime ore, al termine dei rilievi e della rimozione dei veicoli coinvolti nel tamponamento sull’Autostrada del Mediterraneo.