Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale vicino agli Ospedali Riuniti: traffico rallentato in direzione sud

Un incidente stradale si è verificato poco fa lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria, in direzione sud, nel tratto immediatamente successivo allo svincolo d’ingresso per gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. L’episodio ha interessato una zona particolarmente sensibile per la viabilità cittadina e ha provocato rallentamenti alla circolazione. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto in prossimità dell’immissione autostradale, un punto in cui il flusso veicolare risulta spesso intenso e complesso da gestire. Le cause dell’incidente sul raccordo autostradale sono ancora in fase di accertamento.

Intervento di Polizia Stradale e soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico, insieme a un’ambulanza del servizio sanitario di emergenza per prestare assistenza alle persone coinvolte nell’incidente stradale. Le operazioni di soccorso si sono svolte in coordinamento con le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria in direzione sud.

Rallentamenti e disagi alla circolazione

L’incidente sul raccordo autostradale ha causato code e rallentamenti nel tratto interessato, con inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità circostante. Gli automobilisti in transito sono stati invitati alla prudenza e a moderare la velocità nei pressi dello svincolo degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Le operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino della normale circolazione sono proseguite per consentire il graduale ritorno alla viabilità regolare.