Reggio Calabria, il Vinitaly cambia data: nuovo weekend in riva allo Stretto | INFO

Cresce l’attesa per la tappa del Vinitaly and the City di Reggio Calabria, il più importante appuntamento vinicolo del panorama italiano che, dopo Sibari, resterà in Calabria spostandosi in riva allo Stretto. Nei mesi scorsi il grande annuncio di Francesco Cannizzaro, ancora nemmeno candidato sindaco, insieme all’assessore regionale Gallo. Le date annunciate furono quelle dell’1 e 2 agosto, primo weekend del mese. Attraverso un annuncio social pubblicato nelle ultime ore, è stato annunciato un cambiamento delle date: la tappa del Vinitaly and the City di Reggio Calabria si terrà l’8 e il 9 agosto.

Nell’annuncio pubblicato dalla pagina ufficiale del Vinitaly and the City, in cui viene taggato anche il Comune di Reggio Calabria, oltre a Calabria Straordinaria e ARSAC, si legge: “Vinitaly and the City arriva a Reggio Calabria! La wine experience più iconica del Mediterraneo approda nella città dei Bronzi di Riace per due serate tra degustazioni, cultura e intrattenimento. 8-9 agosto 2026, Lungomare Falcomatà, il ‘chilometro più bello d’Italia’ Un brindisi tra storia, mare e grandi vini. Reggio Calabria vi aspetta!“.