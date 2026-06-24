Reggio Calabria, il sindaco Francesco Cannizzaro fa il compleanno: i toccanti auguri della sorella Sabina

“Buon compleanno fratellino Mio. Quella caldissima alba del 24 Giugno del 1982 non la dimenticherò Mai. Quel giorno prendendoti in braccio ho capito che sarebbe stato meraviglioso ma anche molto ‘faticoso’. Ti ho visto crescere….combattere per ciò in cui hai sempre creduto..senza paura e con la schiena dritta. Ti ho visto dare amore ma pretendere rispetto. Oggi sei il SiNDACO della città che ami perdutamente..oggi compi gli anni con la fascia tricolore che sognavi da bambino e che indosserai con dignità e impegno. Tu per me sei e,rimarrai per sempre, semplicemente il piccolo, ormai Uomo, che ha rafforzato le radici della Grande Quercia della Nostra meravigliosa famiglia. Nessuna cattiveria..nessun tentativo di delegittimazione riuscirà mai a smuovere quelle radici, ben salde e robuste. Perché NOI siamo ancora quelli di questa foto sfocata degli anni ‘90..più invecchiati..più impegnati …forse scomodi, ma con la stessa forza e lo stesso coraggio che ci sono serviti per raggiungere ciò che Nessuno mai ci ha regalato. Sabina..la sorella ‘rompiscatole’”. Con questo post su facebook Sabina Cannizzaro, sorella del neo sindaco Francesco Cannizzaro, augura buon compleanno al primo cittadino che oggi compie 44 anni.