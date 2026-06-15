Reggio Calabria, il Sindaco Cannizzaro in visita alla Camera di Commercio

Si è svolto presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria un cordiale incontro istituzionale tra il neo eletto sindaco della città, Francesco Cannizzaro, e i vertici dell’Ente camerale. Ad accogliere il primo cittadino sono stati il presidente della CCIAA Antonino Tramontana, il segretario generale Natina Crea, i componenti della Giunta camerale e il presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A. L’incontro, svoltosi in un clima di proficua e reciproca collaborazione, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle principali sfide economiche e sociali che attendono il territorio, tracciando una chiara linea d’azione comune tra l’Amministrazione comunale e il mondo delle imprese.

In particolare, è stata ribadita con forza la volontà di operare in stretta sinergia su alcune linee strategiche fondamentali per il rilancio e la crescita del territorio. Tra le priorità emerse figurano il sostegno attivo al tessuto imprenditoriale locale, il potenziamento e l’efficientamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nell’ottica della semplificazione amministrativa, il supporto all’innovazione e alla digitalizzazione. Al centro del confronto anche la qualificazione e la promozione delle filiere produttive, dall’agroalimentare alla meccanica, la promozione del brand territoriale, il potenziamento dell’offerta ricettiva e culturale e l’attrazione di flussi turistici nazionali e internazionali. Come sottolineato dal presidente Antonino Tramontana a margine dell’incontro, “la visita del Sindaco Cannizzaro conferma la centralità del dialogo tra le istituzioni locali e la condivisione di una visione di sviluppo moderno e sostenibile. La Camera di commercio di Reggio Calabria metterà a disposizione del Comune il proprio patrimonio informativo, le competenze e l’esperienza per mettere in campo azioni concrete a sostegno delle imprese e a beneficio del territorio”.