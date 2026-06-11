Reggio Calabria: il restauro fallito di piazza De Nava emerge tra perdite d’acqua e decoro perduto | FOTO E VIDEO

“A Piazza De Nava una perdita di acqua dalla vasca lato nord della statua dimostra le carenze del restauro, o presunto tale. Da una fessura non correttamente sigillata tra i due blocchi marmorei fuoriesce acqua che poi dai gradini arriva alla pavimentazione della piazza. Questa ennesima perla di scadente restauro manutentivo si aggiunge alle altre scelte deprecabili che hanno cancellato un luogo storico e simbolico dell città per trasformarlo in uno slargo anonimo che potrebbe essere qualsiasi periferia urbana. Ci si augura in un rapido intervento di manutenzione per sigillare la perdita e ripristinare il necessario decoro”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb.