Reggio Calabria, il programma di eventi culturali estivi all’Area archeologica Griso Laboccetta

Il tradizionale programma di eventi culturali estivi all’Area archeologica Griso Laboccetta a Reggio Calabria riprende da Martedì 30 giugno ore 18,30 con Rassegna Libri al Parco: Stefano De Luca, Tra il mare e la montagna non c’è confine, Editore Laruffa. Presenta il libro il prof. Daniele Cananzi. Stefano De Luca, ingegnere,libero professionista ha ricoperto il ruolo di Assessore ai LLPP nella Giunta di Italo Falcomatà dall’aprile1997 al dicembre 1998. Da dicembre 1999 a marzo 2002 è stato Responsabile Unico del Procedimento per le opere finanziate dal “Decreto Reggio” . Da gennaio 2008 a settembre 2010 ha diretto l’Ufficio Tecnico e Urbanistico del Comune di Palmi.

Quello che si presenta è il suo primo “romanzo”.Così lo definisce l’Autore premettendo che ogni riferimento a persone cose e fatti è puramente casuale! Ma già i titoli dei numerosi brevi capitoli ci dicono che, tra le righe, ci sono luoghi del cuore della nostra città, atmosfere che solo chi le ha vissute può descriverle con toni suggestivi e magari sotto uno pseudonimo troveremo persone che non sarà difficile riconoscere.

Mercoledì 1 luglio ore 18,30 Rassegna Libri al Parco: Domenica Pirilli, Scampoli di luce. Raccolta di brevi poesie e riflessioni, Ed. Controluna. Presenta il libro la prof. Rita Spanò. Anche per Domenica Pirilli il volume che si presenta è il primo volume di poesie. Laureata in Giurisprudenza presso la Mediterranea l’Autrice ha pubblicato una monografia dal titolo Aggressione ai patrimoni mafiosi ed ha collaborato con riviste su temi di approfondimento tecnico giuridico.

Venerdì 3 luglio dalle 17,30 – Lunedì 3 agosto.(Apertura dal martedì al sabato 18,30-20,30 o per appuntamento gruppi). l’Area ospita una sezione del Progetto “Ulteriore” , piattaforma culturale dedicata alla fotografia, alle arti visive e alla comunicazione contemporanea. Sedi della rete espositiva nel centro storico di Reggio,a Locri e in altre cittadine e borghi della città metropolitana. Direzione e coordinamento di Teodora Malavenda, curatrice, editrice e consulente creativa con oltre quindici anni di esperienza nel campo della fotografia e della cultura visiva. Sviluppa narrazioni e strategie progettuali, collaborando con professionisti, riviste e istituzioni per interpretare il presente attraverso le immagini. Dal 2018 al 2025 Photo Editor presso WE World Energy, una rivista di cultura, energia e geopolitica pubblicata da ENI. Oltre all’attività di consulenza, ha maturato una solida esperienza nel settore dell’insegnamento, curando workshop, masterclass e programmi di mentoring incentrati sul montaggio visivo e sullo sviluppo di un’identità autoriale.

E’ fondatrice di Ulteriore. Responsabile Mostre è Adele Sergi, Comunicazione Giorgia Foti.Nell’ Area Archeologica Griso Labboccetta è ospitata la Mostra Fotografica di Hicham Benohoud ,The Classroom L’Artista fotografo è nato a Marrakech ma vive in Francia.Dal 1998 in poi ha esposto in Francia, in particolare al Centre Georges Pompidou, al Grand Palais, al Musée des Arts Décoratifs e al Palais de Tokyo di Parigi.Ha inoltre esposto alla Hayward Gallery di Londra, al Museum Kunst Palast di Düsseldorf, al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, al Mori Museum di Tokyo, all’Aperture Foundation di New York, alla Maison Européenne de la Photographie, alla Tate Modern di Londra, ecc. Ha partecipato a numerose Biennali e Fiere Internazionali.È stato il vincitore del Photo Service di Arles e del premio “Visa for Creation” assegnato da Cultures France.