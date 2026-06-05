Reggio Calabria, il neo Consigliere Comunale Nicola Zera Falduto: “mi sento carico, Cannizzaro farà tanto” | INTERVISTA

“Sono grato del percorso elettorale, ringrazio per la fiducia. Mi sento carico, sono pronto per quello che sarà il futuro di Reggio Calabria, che si esprimerà attraverso questa Maggioranza. Cannizzaro può fare da collante con il Governo regionale e nazionale, sicuramente lo farà. Ha già fatto fatti, ha portato risorse per la nostra città e farà tantissime cose, dai servizi essenziali alle grandi opere”. Così, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il neo consigliere comunale Nicola Zera Falduto, eletto nelle file del centrodestra e nello specifico nella lista “Cannizzaro Sindaco”.

Falduto ha espresso grande entusiasmo per il risultato elettorale, spendendo parole di forte stima per il leader della coalizione. Di seguito l’intervista completa.