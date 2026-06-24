Reggio Calabria, il Lungomare all’imbrunire e la turista cinese che balla la tarantella e se ne innamora

In uno scenario stupendo, che oggi fa da cornice a una bellissima storia di turismo e cultura, ovvero il Lungomare di Reggio Calabria, una nota scuola di ballo locale sta tramandando ai suoi giovani allievi i segreti della tarantella, la regina indiscussa delle danze popolari calabresi. Come si può vedere dal video di Graziano Tomarchio, la Via Marina viene scelta dalla scuola proprio per far conoscere – nel modo più diretto e genuino possibile – la tradizione della tarantella ai turisti di tutto il mondo.

E infatti arrivano visitatori da ogni parte del pianeta, letteralmente affascinati dal ritmo e dall’energia del ballo. Tra i tanti turisti rapiti da questa magia, le telecamere hanno intercettato persino una donna cinese, innamorata della tarantella, al punto da definirla stupenda e da concedersi un ballo improvvisato davanti ai microfoni di Graziano Tomarchio.