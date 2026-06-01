Reggio Calabria, il disegno della piccola Maria emoziona i Carabinieri

“Con questo splendido disegno e poche semplici parole, la piccola Maria dell’Istituto Comprensivo Carducci-Da Feltre di Reggio Calabria ha voluto dare il suo speciale benvenuto alle celebrazioni per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Un pensiero che ci rende orgogliosi di festeggiare questo importante appuntamento insieme alla città dello Stretto. Grazie Maria per aver condiviso il tuo entusiasmo!”. È questo il messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale dei Carabinieri, che hanno condiviso il gesto della piccola Maria in occasione delle celebrazioni dell’Arma a Reggio Calabria.