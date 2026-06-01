Reggio Calabria, il Dipartimento di Agraria della Mediterranea sigla l’accordo con la Riserva Valli Cupe

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria consolida la sua presenza sul territorio calabrese. Presso la sala consiliare del Comune di Sersale, è stato ufficialmente siglato il protocollo di intesa con la Riserva Naturale Regionale Valli Cupe, un accordo strategico che vede il Dipartimento in prima linea nella promozione di attività congiunte di ricerca, didattica e Terza Missione.

Il Dipartimento di Agraria mette a disposizione del territorio le proprie competenze scientifiche d’eccellenza per guidare lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale attraverso pilastri fondamentali come la Ricerca Scientifica Avanzata difatti il dipartimento guiderà gli studi scientifici su risorse naturali, foreste, biodiversità e monitoraggio ambientale.

L’Alta Formazione e Tirocini gli studenti beneficeranno di percorsi formativi sul campo

L’Alta Formazione e Tirocini gli studenti beneficeranno di percorsi formativi sul campo, seminari ed eventi scientifici d’avanguardia, la Terza Missione e Divulgazione con il trasferimento delle conoscenze scientifiche direttamente alla comunità e valorizzazione del patrimonio locale. Il protocollo non è solo un accordo formale, ma una realtà già operativa. Durante l’incontro sono state presentate le attività didattico-divulgative che gli studenti del corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali del Dipartimento di Agraria stanno già svolgendo nella Riserva. Queste esperienze sul campo sono focalizzate sulla conoscenza diretta degli ecosistemi forestali, la tutela attiva della biodiversità locale, la valorizzazione strategica del patrimonio ambientale calabrese.

La firma istituzionale è avvenuta alla presenza del prof. Marco Poiana – Direttore del Dipartimento di Agraria Università Mediterranea, di Carmine Capellupo – Sindaco del Comune di Sersale e del Dott. Carmine Lupia – Referente designato per la Riserva Valli Cupe.

Il Coordinamento Scientifico è stato affidato al prof. Andrea R. Proto quale responsabile scientifico per l’attuazione delle attività del Dipartimento. A suggello di questa sinergia e come riconoscimento del valore scientifico apportato dall’ateneo, la Riserva ha donato al Dipartimento di Agraria una targa ricordo, simbolo di una collaborazione istituzionale solida e orientata al futuro della Calabria.