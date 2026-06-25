Reggio Calabria, il coro Cantate Domino alla commemorazione di don Ferrante

Il coro Cantate Domino prenderà parte alla commemorazione per l’anniversario della scomparsa di don Ferrante, in programma il prossimo 6 luglio presso la chiesa del Loreto. La partecipazione della corale rappresenterà un piccolo contributo musicale a un momento di memoria e raccoglimento particolarmente sentito. Il Coro, che quest’anno celebra 40 anni di attività, è una delle più antiche corali di Reggio Calabria. Un percorso lungo e radicato nel territorio, confermato anche dalla recente presenza agli eventi della Festa della Musica 2026, ai quali il gruppo ha partecipato con tre concerti.

Le ultime esibizioni hanno portato il coro in tre luoghi significativi: il Seminario, il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro e il Castello Ruffo di Scilla. Tre esperienze intense, che hanno confermato la vitalità artistica della formazione e il forte legame con il pubblico. Abilmente diretto da Fabio Marino, il Coro si è avvalso della presenza di validi musicisti, tra cui il maestro Graziella Danieli e i chitarristi Francesco Amendolia, Piero Durante e Domenico Pellicanò, che hanno accompagnato la corale nel corso delle esibizioni. Dal patriottico al sacro, dal classico al folk, i generi proposti hanno entusiasmato il pubblico presente e hanno riscosso pubblici riconoscimenti dalle emittenti e dai giornali locali.