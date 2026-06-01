Reggio Calabria, il Comitato di Quartiere di Mosorrofa si congratula con i neoeletti

Il Direttivo del Comitato di Quartiere di Mosorrofa esprime le “più vive congratulazioni al neo Sindaco, On. Francesco Cannizzaro, alla nostra compaesana, eletta al consiglio comunale, Carmen Miriam Pitasi, ed al neo Presidente della II Circoscrizione (Reggio Est), Giovanni Muraca, per l’importante fiducia popolare ottenuta. A loro rivolgiamo l’augurio di un proficuo e sereno lavoro politico-amministrativo, essenziale per affrontare e risolvere le numerose criticità che affliggono la città di Reggio Calabria e il nostro paese di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa”. Il Direttivo, inoltre, esprime “grande soddisfazione per l’eccellente risultato conseguito da Patrizia Giordano e Angelo Suraci, candidati ed eletti alla II Circoscrizione espressi e supportati direttamente dal nostro Comitato. Siamo certi che sapranno mettere le loro solide competenze e capacità al totale servizio del bene comune della comunità mosorrofana.”

Resta, al contempo, il rammarico per la mancata elezione al Consiglio Comunale, sfumata per pochi voti, dei candidati del Comitato di Quartiere per Mosorrofa e Sala di Mosorrofa, Pasquale Andidero e Giada Nicolò. Nonostante l’esito, il Direttivo “è fermamente convinto che la scelta di concorrere all’interno di una lista civica sia stata la decisione migliore. Questa opzione si è rivelata strategica non solo per un più accessibile livello di preferenze necessarie, ma soprattutto perché ci garantisce una totale libertà di azione politica, svincolata da rigidi, sebbene legittimi, schemi partitici”.

Infine, il Direttivo desidera “rassicurare l’intera comunità mosorrofana: il nostro impegno non si ferma qui! Continueremo a essere un punto di riferimento e di supporto costante per il territorio, portando avanti un’attenta e costruttiva azione di vigilanza e continuando a elaborare proposte politiche e amministrative concrete a tutti i livelli istituzionali” si chiude la nota del presidente f.f. del direttivo, Domenica Nicolò.