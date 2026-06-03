Reggio Calabria, il 9 giugno la presentazione del libro “Le chiavi della mente” | INFO

Martedì 9 giugno, alle ore 17:00, la prestigiosa cornice della Corte d’Appello di Reggio Calabria ospiterà la presentazione del volume “Le chiavi della mente”, scritto a quattro mani dallo psichiatra e docente universitario Pasquale Romeo e da Perla Romeo. ​Il testo nasce da un dialogo intergenerazionale serrato e profondo su uno dei temi più complessi e urgenti del nostro tempo: il funzionamento della mente umana in un’epoca – quella della post-modernità – caratterizzata da forti fragilità e da sollecitazioni continue, in cui l’individuo rischia di delegare pensieri, scelte e identità a meccanismi sconosciuti.

​L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’avvocato Rosario Maria Infantino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Dialogherà con gli autori la professoressa Aurora Vesto, docente universitaria, mentre i lavori saranno moderati dall’avvocato Bruno Fiammella.

​Il libro “Le chiavi della mente”

Lungi dall’essere un semplice manuale di auto-aiuto, “Le chiavi della mente” si configura come una guida critica e accessibile. Attraverso il prisma delle neuroscienze, della psichiatria e di una profonda riflessione sull’identità, il saggio smonta l’illusione rassicurante di una mente totalmente trasparente e padrona di sé. Al contrario, gli autori svelano una struttura complessa, spesso opaca, che agisce e decide prima ancora che il soggetto ne sia pienamente consapevole. In un mondo in cui il cervello è costantemente stimolato ma raramente compreso, conoscere questi meccanismi nascosti non è più un mero esercizio filosofico, bensì un’urgenza concreta per evitare di subire la propria mente e per abitarla con consapevolezza, accettandone limiti, fragilità e potenza.

​Gli autori di “Le chiavi della mente”

Pasquale Romeo, direttore della Struttura Complessa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Polistena e docente universitario, è uno studioso attento delle dinamiche della post-modernità. Ha al suo attivo circa 50 monografie e numerose pubblicazioni scientifiche. In questo volume unisce la sua vasta esperienza clinica e accademica alla freschezza della voce di Perla Romeo, dando vita a un confronto a due voci capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.