Reggio Calabria, il 5 luglio la presentazione della 24ª Festa della Zagara del Bergamotto | INFO

Domenica 5 luglio la presentazione della 24ª Festa della Zagara del Bergamotto: appuntamento alle ore 18:30, presso il Centro Civico "Cosimo Cardea" sito in Via Nazionale n. 98 – 89134 Pellaro

Conferenza stampa di presentazione della 24a Festa della Zagara del Bergamotto

Domenica 5 luglio 2026, alle ore 18:30, presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” sito in Via Nazionale n. 98 – 89134 Pellaro (Reggio Calabria), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 24ª Festa della Zagara del Bergamotto. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS (già Associazione Pro Lume – Pellaro), storica realtà del nostro territorio da sempre impegnata nella valorizzazione delle tradizioni, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche della nostra comunità.

La conferenza rappresenterà un importante momento di confronto e di presentazione del ricco programma di iniziative che animeranno la 24ª edizione della Festa della Zagara del Bergamotto, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni, dei comitati di quartiere e di tutte le realtà impegnate nella promozione sociale e culturale del territorio.

Al termine della conferenza stampa seguirà un ricco buffet conviviale, offerto dall’Associazione Pro Lume – Zagara del Bergamotto e dalla Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS, quale momento di incontro e condivisione tra istituzioni, associazioni, stampa e cittadini.

Conferenza stampa di presentazione della 24a Festa della Zagara del Bergamotto

Programma 24a Festa della Zagara del Bergamotto

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