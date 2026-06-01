Reggio Calabria, il 4 giugno la consegna dei diplomi Master “One Health” e la presentazione del volume “Scilla e Clara”

Giovedì 4 giugno 2026, ore 15.45 presso la Terrazza Panoramica del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria promuove la presentazione del volume “Scilla e Clara. Viaggio tra Natura e Ambiente”, opera del Gen. C.A. Antonio Ricciardi dedicata ai temi della sostenibilità e della tutela del territorio. L’evento ospiterà inoltre la solenne consegna dei diplomi del Master di II livello in “One Health”, simbolo dell’impegno dell’Ateneo nella formazione legata alla salute integrata e allo sviluppo sostenibile.

Programma degli interventi:

Saluti istituzionali: Prof. Giuseppe Zimbalatti (Rettore dell’Università Mediterranea)

Interventi: Gen. C.A. Salvatore Luongo (Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri)

Interventi: Gen. C.A. Antonio Ricciardi (Autore del volume)

I giornalisti, i fotoreporter e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.