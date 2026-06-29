Reggio Calabria, il 3 luglio l’incontro “La Medicina all’epoca dell’Intelligenza Artificiale”

Venerdì 3 luglio alle ore 17.30, presso la Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro a Piazza Italia, a Reggio Calabria, si terrà l’incontro “La Medicina all’epoca dell’Intelligenza Artificiale“. Organizzato dall’associazione A.R.S (Artisti Reggini della Sanità), l’incontro metterà in rilievo il fondamentale ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’avanzamento della medicina di precisione, e tratterà delle più recenti applicazioni di IA in campo medico, e specificatamente negli ambiti della neuroradiologia, della radio-oncologia e della neurochirurgia, attraverso le relazioni di quattro esperti della materia.

Più specificatamente, il prof. Domenico Rosaci, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento DIIES dell’Universita’ degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, presenterà una relazione dal titolo: “Intelligenza e medicina: da Ermete e Asclepio all’Intelligenza Artificiale“.

Il dott. Antonio Armentano, direttore dell’U. O. C. di Neuroradiologia del GOM di Reggio Calabria tratterà di “Applicazioni cliniche dell’ intelligenza artificiale in Neuroradiologia.”

Il dott. Carmelo Tuscano, dirigente Medico dell’U.O. C. Radiologia oncologica del GOM do Reggio Calabria, relazionerà sul tema: “Intelligenza artificiale in Radio-Oncologia: quali prospettive concrete”

Il dott. Mauro Campello, direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia del GOM di Reggio Calabria presenterà una relazione intitolata “Applicazione dell’Intelligenza Artificiale al mondo della Neurochirurgia”.

Il convegno sarà presentato e moderato dal dott. Salvatore Vita, presidente dell’A.R.S e sarà introdotto dalla dott.ssa Maria Rosaria Roselli, ex funzionaria dell’A.S.P. territoriale di Reggio Calabria.

L’ingresso sarà libero.