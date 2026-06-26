Reggio Calabria, il 26 giugno la mostra collettiva “10 artisti per il Mare” | INFO

Nei locali dedicati al Burraco sociale, si terrà la mostra d’arte Contemporanea “10 Artisti per il MARE”, iniziativa promossa dall’associazione culturale I contemporanei, in collaborazione con ArteOggi galleria. L’esposizione nasce come contributo culturale alla valorizzazione delle risorse marine. In questo contesto, la mostra propone un percorso artistico, Attraverso 14 opere di artisti, accuratamente selezionate dal gallerista Marco Pentimalli. Le opere in questa mostra, raccontano il mare autentico e quotidiano delle nostre coste con degli straordinari paesaggi calabresi.