Reggio Calabria, il 24 giugno la presentazione del libro “Bellona” di Giovanni Russo | INFO

Il 24 giugno, alle ore 17:00, il Museo Archeologico di Reggio Calabria ospiterà la presentazione del libro di Giovanni Russo dal titolo “Bellona: storia del monumento ai caduti della Grande Guerra di Polistena“. Attraverso una documentazione straordinaria, costituita da lettere inedite, giornali, editti comunali e non ultime fotografie dell’epoca, reperita in archivi pubblici e soprattutto privati, viene ricostruita la complessa genesi del monumento ai caduti di Polistena, opera di Francesco Jerace, frutto di grande coscienza civica che caratterizzò la comunità di Polistena nel terzo decennio del Novecento. L’opera, mirata ad individuare ragioni, criteri e momenti che hanno portato alla realizzazione del monumento, colma una lacuna nella conoscenza della storia di questo ulteriore giacimento culturale calabrese. Fonte primaria da cui emerge tutto ciò, è l’epistolario costituito da ben 83 lettere di Francesco Jerace, preziosa testimonianza di quell’evento.

Saluti:

Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Salvatore Timpano, presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS

Giuseppe Caridi, presidente della deputazione di storia patria per la Calabria

Giovanni Quaranta, associazione Culturale L’Alba

Renato Laganà, Presidente ass. amici del Museo

Relaziona: Maria Teresa Sorrenti, storico dell’arte, deputazione di storia patria per la Calabria

Modera: Franco Mileto, presidente della Fondazione “Fortunato Seminara.

Sarà presente l’autore e saranno effettuate interazioni con il pubblico.

Conclusioni e saluti finali affidati a Salvatore Timpano