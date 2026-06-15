Reggio Calabria, il 18 e 19 giugno il congresso “Breaking news di ginecologia e ostetricia” | INFO

Nei giorni 18 e 19 giugno 2026, si terrà a Reggio Calabria, presso il Grand Hotel Excelsior, il congresso scientifico dal titolo “Breaking news di ginecologia e ostetricia”. Tale evento, coordinato dal Professore Stefano Palomba direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, vuole essere “un appuntamento annuale con gli addetti ai lavori che mette in luce e affronta le principali novità scientifiche nel campo della Ginecologia e dell’Ostetricia.

Nel corso dell’evento, infatti, si affronteranno in maniera sistematica ed evidence-based nuove teorie etio-patogenetiche, nuovi criteri diagnostici, nuove strategie terapeutiche mediche e chirurgiche proposte dalla letteratura al fine di poter migliorare la clinical governance in un’ottica di efficacia, efficienza e appropriatezza.

L’obiettivo formativo primario sarà quello di aggiornare gli addetti ai lavori riguardo principali novità scientifiche nel campo della Ginecologia e dell’Ostetricia al fine di poter migliorare la clinical governance“.

Il programma completo.