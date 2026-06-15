Reggio Calabria, il 17 giugno la presentazione della 25ª Edizione del Premio “Calabria Che Lavora – Eccellenza Calabria”

La S.V. è cordialmente invitata a partecipare alla conferenza stampa di presentazione della 25ª Edizione del Premio “Calabria Che Lavora – Eccellenza Calabria”, prestigioso riconoscimento dedicato alle personalità, alle imprese e alle realtà che contribuiscono con il proprio impegno alla crescita, alla valorizzazione e alla promozione dell’immagine della Calabria. L’incontro con gli organi di informazione si terrà: mercoledì 17 giugno 2026, ore 11:00, presso la Sala del Polo Culturale “Mattia Preti”, Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria.

Interverranno:

On. Domenico Giannetta, Consigliere regionale e capogruppo Forza Italia

Giulio Buccinà, Ideatore Premio

Anna Patania, Organizzatrice

Antonio Passalacqua, Legale Associazione Il Delfino GB Eventi

Modera: Maurizio Buonanno, Vivipress

Nel corso della conferenza saranno illustrati il programma dell’edizione 2026, le finalità dell’iniziativa, i criteri di assegnazione del premio e le novità che caratterizzeranno il venticinquesimo anniversario della manifestazione. Sarà inoltre presentata la cerimonia di premiazione del Premio Calabria Che Lavora – Eccellenza Calabria, in programma il 21 giugno presso Villa Hermes di San Ferdinando (RC).