Reggio Calabria, il 16 giugno la presentazione del libro “Il giorno dell’abbraccio infinito”

Sarà il lido Aquarius, in quel di Pentimele, ad ospitare, alle ore 20:00 del 16 di giugno, martedì, la presentazione de “Il giorno dell’abbraccio infinito”, libro scritto da Carmelita Minniti con Città del Sole Edizioni. L’autrice dialogherà con il giornalista ed editore Franco Arcidiaco. Interverranno la figlia di Carmelita, Chiara Tommasello, e Vincenzo Nociti, Presidente della Fondazione Via delle Stelle, Hospice “Via delle Stelle”. Condurrà Antonio Marino, giornalista.

I diritti d’autore, per volontà dell’autrice, saranno devoluti alla Fondazione Via delle Stelle. Carmelita narra dell’amor suo per Tommy, dell’amor di Tommy per lei: racconta il tempo della malattia di Tommy, il ricovero, le speranze, le paure, i disagi. Svela tanti piccoli “dietro le quinte” caratterizzanti quel puro, sincero rapporto d’amore, capace di far di due individui un’unica, compiuta, felice persona.

E scrive anche della vita ospedaliera, fra pasti, esami strumentali, turni, visite mediche, umanità e complicanze varie.

Insomma, un imperdibile appuntamento con l’opera prima di una scrittrice che, con stile semplice e profondo, apre le porte del cuor suo, condividendo con chiunque la più bella certezza: che sarà, ovviamente, svelata martedì!