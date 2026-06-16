Reggio Calabria, i Maestri Tirotta e Faucitano protagonisti a San Pietroburgo per la Festa della Musica

Reggio Calabria sarà protagonista sulla scena culturale internazionale grazie alla presenza di due suoi illustri rappresentanti, il Maestro Alessandro Tirotta e il Maestro Pasquale Faucitano, che il prossimo 21 giugno si esibiranno a San Pietroburgo, nel lussuoso Palazzo Kochneva, nell’ambito della prestigiosa manifestazione “Festa della Musica”, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura. Il concerto rappresenta un importante momento di promozione della cultura italiana all’estero e un motivo di orgoglio per l’intera Calabria.

Sul palco saliranno infatti due figure che, attraverso il loro impegno artistico e organizzativo, hanno contribuito negli ultimi anni alla crescita dell’offerta musicale del territorio reggino. Alessandro Tirotta, direttore principale dell’Orchestra del Teatro Cilea, e Pasquale Faucitano, primo violino e presidente dell’orchestra, porteranno in Russia l’eccellenza musicale italiana in una delle città che più hanno amato e valorizzato la nostra tradizione artistica. L’appuntamento assume un significato particolare anche per il legame storico che unisce Italia e Russia attraverso la musica.

Il programma sarà dedicato ad alcuni dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi

Il programma, che i maestri eseguiranno assieme all’orchestra “Capriccio Italiano”, sarà infatti dedicato ad alcuni dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi, tra cui Antonio Vivaldi, Giovanni Paisiello, Domenico Cimarosa, Ottorino Respighi e Giacomo Puccini, autori che hanno contribuito a diffondere nel mondo il prestigio della scuola musicale italiana e che, in epoche diverse, hanno lasciato un segno profondo anche nella storia culturale russa. La scelta di questi autori non è casuale. Paisiello e Cimarosa furono infatti protagonisti della vita musicale della corte imperiale russa nel XVIII secolo, contribuendo alla formazione del gusto musicale dell’epoca e rafforzando un dialogo culturale tra i due Paesi che prosegue ancora oggi attraverso iniziative come quella promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.

I due Maestri, oltre a prestigiose carriere professionali di natura internazionale vantano iniziative di grande rilievo in città come la Stagione Concertistica dell’Orchestra del Teatro Cilea e il Cilea Opera Festival. Manifestazioni che ogni anno propongono oltre trenta appuntamenti tra concerti, opere liriche e produzioni speciali, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale della città e a consolidarne il ruolo nel panorama musicale italiano. In un momento storico in cui il dialogo tra i popoli appare più necessario che mai, la musica continua a dimostrare la propria capacità di costruire ponti, favorire la conoscenza reciproca e valorizzare ciò che unisce le diverse culture. È proprio questo il significato più autentico della presenza di Alessandro Tirotta e Pasquale Faucitano a San Pietroburgo: rappresentare non soltanto la tradizione musicale italiana, ma anche i valori universali della cultura, dell’incontro e della cooperazione tra i popoli. Un’occasione prestigiosa che porta il nome di Reggio Calabria e della Calabria in un importante contesto internazionale, confermando ancora una volta come la cultura possa essere uno degli strumenti più efficaci di dialogo e di crescita condivisa.