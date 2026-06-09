Reggio Calabria, i candidati di AVS si riuniscono dopo le elezioni: “sconfitta netta”, ma lanciano un nuovo progetto politico

Il ritorno di Demetrio Delfino in Consiglio Comunale, primo degli eletti nella lista AVS, diventa il punto di partenza per una riflessione politica sul futuro del centrosinistra a Reggio Calabria. Dopo le elezioni amministrative, segnate dalla netta sconfitta della coalizione progressista, le candidate e i candidati della lista, insieme alle segreterie di partito e ai gruppi civici coinvolti, si sono riuniti per un momento di analisi e confronto sul percorso da costruire. Nella nota stampa diffusa da tutti i candidati della lista AVS al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, viene sottolineata la volontà di dare continuità a un progetto politico fondato su partecipazione, giustizia sociale, diritti, lavoro ed ecologismo.

“Le scorse elezioni amministrative del Comune di Reggio Calabria hanno visto il ritorno in Consiglio Comunale di Demetrio Delfino, primo degli eletti nella lista AVS. Dopo l’esito del voto, che purtroppo ha registrato una netta sconfitta del centrosinistra, le candidate e i candidati della lista, insieme alle segreterie di partito e ai gruppi civici coinvolti, si sono ritrovati per un momento di analisi politica e confronto sul percorso futuro. Al di là delle percentuali espresse (3.65%), i soggetti politici che hanno dato vita alla lista condividono un progetto di collaborazione fondato su una visione comune della città, orientata alla partecipazione democratica, alla giustizia sociale e alla costruzione di una proposta politica di sinistra, radicata nei territori e attenta ai bisogni reali della comunità”.

“Pur avendo aderito al progetto del “campo largo”, in continuità con una linea politica già espressa anche a livello nazionale e regionale, la proposta di AVS intende affermare un metodo politico basato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla costruzione condivisa delle scelte amministrative. Un approccio che punta a rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadinanza, superando quelle dinamiche che negli anni hanno contribuito ad alimentare disaffezione e distanza dalla politica favorendo l’ascesa di una destra populista e reazionaria”.

“La lista AVS si riconosce nei valori dell’ecologismo, della giustizia sociale, del lavoro, dei diritti civili e della solidarietà, valori rappresentati dall’impegno di Sinistra Italiana ed Europa Verde attraverso l’azione politica di Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo. Attorno a questa identità comune si svilupperà il contributo delle altre forze politiche e civiche che partecipano al progetto ossia: Rifondazione Comunista, guidata dal segretario Antonino Massara; Più Europa, rappresentata dal segretario Antonino Santisi; il Partito del Sud, con il segretario Massimo Cogliandro; il progetto civico Onda Orange, rappresentato dal presidente Danilo Emo. Ognuno di essi metterà a disposizione la propria sensibilità e le proprie competenze.

“Questo rappresenta il punto di partenza per la costruzione di una nuova proposta politica in città: un progetto fondato sull’interesse collettivo, sulla partecipazione democratica e sulla difesa dei valori costituzionali ed europei. Naturalmente questo laboratorio, che unisce i soggetti già citati, è aperto al contributo di altre forze politiche e civiche con l’intenzione di riunire nei ragionamenti i piccoli partiti che fin qui non hanno trovato spazi e possibilità di contribuire alla causa del centrosinistra e della comunità tutta”.

Il progetto politico rilanciato da AVS punta quindi a mantenere aperto il confronto con le forze civiche e politiche che intendono contribuire alla ricostruzione del campo progressista in città, valorizzando il ruolo delle realtà già coinvolte e aprendo a nuove adesioni.