Reggio Calabria, guasto al campo pozzi Calopinace: acqua a singhiozzo in Centro

“Si informa la cittadinanza che, nella notte appena trascorsa, si è verificato un problema elettrico presso il campo pozzi Calopinace. Il fermo dell’impianto ha impedito il regolare accumulo di risorsa idrica nel serbatoio Trabocchetto. A causa della ridotta disponibilità idrica, si stanno registrando disservizi nell’area del Centro Storico compresa tra il torrente Calopinace e il torrente Annunziata”. È questa la nota pubblicata da Sorical che informa i cittadini di Reggio Calabria.

“Per consentire il recupero dei livelli del serbatoio e il graduale ritorno alle normali condizioni di esercizio, nelle giornate di oggi e domani la chiusura del serbatoio Trabocchetto sarà anticipata alle ore 21:00, anziché alle consuete ore 24:00. Sorical sta monitorando costantemente la situazione e adotterà tutte le misure necessarie per ridurre i disagi agli utenti. Ci scusiamo per gli inconvenienti arrecati e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione”.