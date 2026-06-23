Reggio Calabria, guasto al campo pozzi Calopinace: acqua a singhiozzo in Centro

Ridotta disponibilità d’acqua dopo il fermo dell’impianto. Sorical anticipa alle 21 la chiusura del serbatoio Trabocchetto per favorire il ripristino delle normali condizioni di servizio

disservizi idrici rottura condotta
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

“Si informa la cittadinanza che, nella notte appena trascorsa, si è verificato un problema elettrico presso il campo pozzi Calopinace. Il fermo dell’impianto ha impedito il regolare accumulo di risorsa idrica nel serbatoio Trabocchetto. A causa della ridotta disponibilità idrica, si stanno registrando disservizi nell’area del Centro Storico compresa tra il torrente Calopinace e il torrente Annunziata”. È questa la nota pubblicata da Sorical che informa i cittadini di Reggio Calabria.

“Per consentire il recupero dei livelli del serbatoio e il graduale ritorno alle normali condizioni di esercizio, nelle giornate di oggi e domani la chiusura del serbatoio Trabocchetto sarà anticipata alle ore 21:00, anziché alle consuete ore 24:00. Sorical sta monitorando costantemente la situazione e adotterà tutte le misure necessarie per ridurre i disagi agli utenti. Ci scusiamo per gli inconvenienti arrecati e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione”.

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