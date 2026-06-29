Reggio Calabria, grande successo di pubblico per il concerto della Scuola di Musica Mediterranea | FOTO

Si è svolto questo pomeriggio, a Piazzetta Orange, in via Filippini a Reggio Calabria, il concerto organizzato dalla Scuola di Musica Mediterranea. L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo di pubblico, richiamando numerose persone in un ambiente accogliente e particolarmente bello, capace di valorizzare ancora di più il significato dell’evento. Protagonisti del pomeriggio sono stati soprattutto i bambini, che si sono esibiti suonando diversi strumenti musicali e cantando davanti a un pubblico attento e partecipe. Un momento semplice ma ricco di emozione, che ha messo in evidenza l’importanza della musica come occasione di crescita, condivisione e socialità.

Il concerto ha rappresentato anche un’opportunità per valorizzare il lavoro svolto dalla Scuola di Musica Mediterranea, impegnata nella formazione musicale dei più giovani e nella promozione della cultura attraverso percorsi artistici capaci di coinvolgere famiglie, bambini e cittadini. La partecipazione del pubblico e l’entusiasmo dei piccoli musicisti hanno contribuito a creare un’atmosfera speciale, trasformando la Piazzetta Orange in uno spazio di festa, arte e comunità. Un pomeriggio riuscito, dunque, che conferma il valore delle iniziative culturali diffuse sul territorio e la capacità della musica di unire generazioni diverse in un’esperienza condivisa.