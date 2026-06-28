Reggio Calabria, giuramento di Ippocrate per 73 nuovi medici e odontoiatri | NOMI

Nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria la cerimonia con la consegna delle borse di studio “Roberto Stella”. Presenti Fortunato Morrone e l’europarlamentare Giusy Princi: forte il messaggio sul futuro della sanità e sulla valorizzazione dei giovani professionisti

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Una giornata di grande significato per la comunità medica reggina, quella vissuta oggi nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, dove si è svolta la cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti e la consegna delle borse di studio “Roberto Stella”, istituite per valorizzare il merito dei giovani professionisti. Nel corso dell’iniziativa sono state assegnate due borse di studio da 1.000 euro ciascuna destinate agli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e una borsa di studio da 1.000 euro riservata agli iscritti all’Albo degli Odontoiatri. Il riconoscimento è stato attribuito ai laureati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, regolarmente iscritti per la prima volta agli albi professionali della provincia di Reggio Calabria.

Alla cerimonia hanno preso parte anche Monsignor Fortunato Morrone e l’europarlamentare Giusy Princi, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni civili e religiose ai giovani professionisti chiamati a svolgere una delle professioni più delicate e importanti per la società. Sono stati 73 i nuovi medici che hanno pronunciato il Giuramento di Ippocrate, ricevendo il tesserino professionale, il Codice Deontologico e la pergamena simbolo dell’ingresso ufficiale nella comunità ordinistica.

Il presidente Pasquale Veneziano ha rimarcato il significato etico della cerimonia: “Oggi, questi giovani iniziano realmente la loro attività professionale e assumono un impegno nei confronti dei pazienti, mettendoli al centro della loro missione e rispettando le regole della professione. Ogni anno, nella nostra provincia si iscrivono all’Ordine tra i 120 e i 140 medici. Con il Premio Stella ci siamo accorti che almeno una trentina di loro consegue la laurea con il massimo dei voti e la lode: sono ragazzi preparatissimi. La domanda che dobbiamo porci è: che fine fanno questi giovani? Dobbiamo creare le condizioni affinché possano costruire qui il loro futuro professionale. Per evitare questa migrazione, sarebbe opportuno far sì che venga istituita a Reggio Calabria la Facoltà di Medicina presso l’Università Mediterranea. È un argomento di cui in passato si è parlato tanto, senza però arrivare ad una conclusione. Questo consentirebbe ai giovani di laurearsi a Reggio e, successivamente di specializzarsi, evitando così che siano costretti a trasferirsi fuori per gli studi e che, per motivi personali e professionali, finiscano poi per non rientrare più nel nostro territorio”.

Il tesoriere dell’Ordine, Bruno Porcino, ha sottolineato il valore della giornata: “Il Giuramento di Ippocrate è probabilmente l’evento più importante del calendario ordinistico. Oggi consegniamo ai ragazzi il tesserino, il Codice deontologico e la pergamena, ma soprattutto affidiamo loro un impegno verso i pazienti. L’ingresso nell’Ordine rappresenta il punto di partenza di un percorso professionale fondato su regole, responsabilità e valori”.

Il dottor Porcino ha inoltre evidenziato la solidità economica dell’ente: “Da tesoriere posso dire con soddisfazione che i conti dell’Ordine sono positivi. Abbiamo un bilancio in attivo, frutto del lavoro di squadra del Consiglio direttivo. Quest’anno abbiamo anche ridotto di 112 euro la quota per gli iscritti con meno di 30 anni e per i colleghi ultraottantenni: un risultato importante a sostegno delle nuove generazioni e dei professionisti più anziani”.

Sulla stessa linea il segretario Marco Tescione, che ha definito la giornata “la più importante dell’anno per l’Ordine, perché rappresenta il momento dell’accoglienza dei nuovi iscritti”.

In un periodo in cui si parla di sanità quasi esclusivamente per evidenziarne le criticità – ha affermato – è significativo registrare un numero di nuove iscrizioni perfettamente in linea con gli anni precedenti. Nel 2025 siamo già a circa 135 nuovi medici iscritti, più della metà dei quali ha partecipato oggi alla cerimonia. È un segnale importante che testimonia il valore attribuito dai giovani all’appartenenza all’Ordine”.

Il dottor Tescione ha poi lanciato un messaggio di fiducia sul futuro della sanità calabrese: “Vogliamo presentare la Calabria come una regione attrattiva anche dal punto di vista professionale. Il trend è cambiato: assistiamo a nuove assunzioni, allo sviluppo delle strutture sanitarie e a un importante ricambio generazionale negli ospedali. È il momento dei giovani e di dare un’ulteriore spinta al nostro sistema sanitario”.

Anche il vice presidente Vincenzo Nociti ha espresso soddisfazione per l’elevato numero di nuovi iscritti: “Superare i cento nuovi medici iscritti rappresenta un risultato importante. Questi ragazzi saranno la classe dirigente sanitaria di domani. L’Ordine vuole accompagnarli durante tutto il loro percorso professionale, essere un punto di riferimento, la casa dei medici, un luogo dove trovare sempre sostegno, ascolto e tutela”.

Il dottor Nociti ha concluso con un messaggio di incoraggiamento: “Siamo orgogliosi di questi giovani, preparati, dinamici e motivati. Ci auguriamo che possano trovare gli sbocchi professionali che meritano e continueremo a lavorare affinché ciò avvenga, migliorando sempre di più il sistema sanitario del nostro territorio”.

Tra il riconoscimento del merito attraverso le borse di studio “Roberto Stella” e il solenne Giuramento di Ippocrate, la cerimonia ha rappresentato un momento simbolico di passaggio per una nuova generazione di medici e odontoiatri chiamati a coniugare competenza scientifica, etica professionale e servizio alla comunità.

CERIMONIA DEL GIURAMENTO – 15 ODONTOIATRI

  1. Buffon Marta
  2. Jerino’ Maria Sole
  3. Longo Francescopia
  4. Luverà Chiara
  5. Luverà Giorgia
  6. Madonna Antonio
  7. Mansueto Chiara
  8. Nirta Bruno
  9. Plastina Ubaldo
  10. Romeo Annarita
  11. Romeo Donatella
  12. Sorrenti Mariapia
  13. Spadaro Beatrice
  14. Terranova Giuseppe
  15. Tripodi Daniele

ELENCO N. 135 MEDICI CHIRURGHI – CERIMONIA DEL GIURAMENTO

  1. Accardo Carmelo
  2. Anile Alessia Marina
  3. Aragona Domenico
  4. Arcobelli Antonio Andrea
  5. Aricò Alessia
  6. Arillotta Annalisa
  7. Barillaro Maria
  8. Barreca Arianna
  9. Barreca Marco
  10. Belcastro Riccardo
  11. Blefari Gabriele Giuseppe
  12. Bolognino Giovanni
  13. Bombardieri Annamaria
  14. Bruzzese Federica
  15. Calafiore Valeria
  16. Calarco Giorgia
  17. Callà Paolo
  18. Cappelleri Francesco
  19. Carioti Nazareno Antonio
  20. Carrozza Domenico
  21. Caruso Bruno
  22. Catalano Mariarita
  23. Catananti Ilaria
  24. Chiodo Ferdinando
  25. Cilona Pasquale Francesco
  26. Cotroneo Giovanni
  27. Crea Giusy
  28. Criaco Bruno
  29. Dattilo Mariachiara
  30. Dattola Alessandro
  31. De Pietro Lucrezia
  32. De Stefano Fabiana
  33. Dervishi Midela
  34. Di Stefano Ferdinando Giovanni
  35. Fava Alice
  36. Ferrentino Roberta
  37. Fiorillo Marco
  38. Fondacaro Ginevra
  39. Fortunio Anna
  40. Franco Anna Maria
  41. Galletta Francesco
  42. Galluzzo Ilenia
  43. Gattuso Barbara
  44. Gentile Alessandro
  45. Grillo Federica
  46. Guarna Vetro’ Antonio
  47. Gugliotta Asia
  48. Hassan Sara
  49. Ieria Domenico
  50. Laganà Massimo
  51. Lia Maria Sofia
  52. Loddo Paolo
  53. Logiacco Martina
  54. Logiudice Maria Lourdes
  55. Longo Marialaura
  56. Macrì Giovanni
  57. Malara Antonella
  58. Malara Francesca
  59. Malara Stefano
  60. Malaspina Matteo
  61. Malavenda Valeria
  62. Mambrino Andrea
  63. Mammone Natalizia
  64. Manganaro Melania
  65. Mangiola Jlenia
  66. Marrapodi Teresita
  67. Martelli Alessandro
  68. Mascioli Sofia
  69. Massara Raffaella
  70. Mazzaferro Maria Domenica
  71. Medici Giovanni Maria
  72. Meliadò Adele
  73. Melona Giorgio
  74. Mesiano Lucrezia
  75. Milia Marta
  76. Misitano Davide
  77. Mollace Maria Francesca
  78. Mollica Girolima
  79. Morgante Stefania
  80. Muià Denise
  81. Naborrini Matteo
  82. Napoli Sergio
  83. Niceforo Marta
  84. Oliveri Carla
  85. Oliverio Domenica
  86. Panetta Rocco
  87. Pasqualino Matteo
  88. Pellegrino Christian
  89. Pisano Chiara Antonella
  90. Pitone Vincenzo
  91. Polimeni Fabiana
  92. Pontillo Dario
  93. Porpigia Paola
  94. Portolesi Monica
  95. Praticò Carmen Maria
  96. Pugliese Martino
  97. Pustorino Filippo
  98. Quartuccio Giuseppe
  99. Quattrone Fabiana
  100. Racco Gabriele
  101. Rappocciolo Martina
  102. Raso Chiara
  103. Reitano Federica
  104. Reitano Martina
  105. Roberto Vincenzo
  106. Romeo Bruno
  107. Romeo Eleonora
  108. Romeo Francesca
  109. Romeo Vincenzo
  110. Rosaniti Arianna
  111. Russo Martina
  112. Sainato Gaia
  113. Santafemia Alice
  114. Santoro Giulia
  115. Santoro Martina
  116. Santoro Silvia
  117. Sapone Teresa
  118. Scarfone Ileana
  119. Sciarrone Gabriele
  120. Sgambelluri Carmelina
  121. Siciliano Giada
  122. Sisini Antonio Geronimo
  123. Stillitano Valerio
  124. Strati Antonio
  125. Talarico Daniele
  126. Tegano Francesca
  127. Toscano Davide
  128. Trimarchi Antonino
  129. Trimboli Giuseppe Pio
  130. Tripodo Rocco
  131. Vazzana Antonino
  132. Verbaro Antonino
  133. Vinci Benedetta
  134. Vita Domenico
  135. Zappalà Arcangelo
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