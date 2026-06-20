Reggio Calabria, Giancarlo Camolese e Benny Carbone protagonisti al premio “Stefano Viola” | FOTO

Un evento necessario e doveroso. A lunghi tratti emozionante e commovente come quando scorrono sul monitor le immagini dell’Avvocato Ernesto Corigliano nella ricorrenza del 60esimo anniversario della nascita di AIAC o vengono ricordate le qualità umane e tecniche di Mister Stefano Viola da parte dei colleghi insigniti del premio alla carriera. La consueta grande festa di fine anno degli allenatori reggini, quest’anno ha avuto tanti protagonisti ed ognuno a modo proprio e con il proprio bagaglio di ricordi, consigli ed emozioni ha contribuito davvero a renderlo un evento unico.

Per questo si è deciso di partire proprio da loro, elencando uno ad uno, gli allenatori premiati “alla carriera” nel corso della serata, svoltasi nella serata di venerdì presso la splendida e suggestiva location dell’Oasi Club Village di Pentimele: Mister Nevio Scala, Mister Sandro Stivala, Mister Tonino Russo, Mister Rocco Logozzo, Mister Gianni Notaro, Mister Salvatore Babuscia, Mister Guerino Amoroso, Mister Giuseppe Giancotta, Mister Mimmo Varrà, Mister Pasquale Casciano, Mister Pippo La Face, Mister Enzo Leone, Mister Raffaele Nucera, Mister Cenzino Latella, Mister Gabriele Martino, Mister Mimmo De Clario, Mister Santo Minniti. Nomi e cognomi che rappresentano le icone del movimento tecnico reggino degli ultimi 40 anni e più. Ma il premio Stefano Viola 2025/2026 è stato anche molto altro, come ad esempio la consegna dei premi dei migliori tecnici reggini per la stagione appena conclusa per le categorie Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, che sono andati rispettivamente a: Mister Giuseppe Papaleo (Stilo Monasterace Calcio), Mister Giuseppe Giovinazzo (Gioiosa Jonica), Mister Felice Melchionna (Catona Calcio). Oppure i premi alle eccellenze reggine distintesi nel mondo del calcio di alto livello: Mister Benito Carbone, Mister Francesco Cozza, Mister Mimmo Toscano, Mister Nevio Orlandi, Mister Enzo Tramontana, consegnati nel corso di una serata che ha visto la conduzione di Nino Neri con la partecipazione di Pasquale Caprì.

Nella prima parte della manifestazione, si è svolto il clinic tecnico di Mister Camolese

E poi naturalmente nella prima parte della manifestazione, si è svolto il clinic tecnico di Mister Giancarlo Camolese Vicepresidente A.I.A.C. Nazionale, che in oltre un’ora di lezione, ha dibattuto in maniera magistrale sul tema: “come il calcio di alto livello può ispirare il settore giovanile ed i dilettanti”, ricordando in premessa di avere dato tanto alla città di Reggio Calabria, avendo ricevuto in cambio tantissimo. Un legame fortissimo quello del Tecnico Piemontese con Reggio e la Reggina che ricorda ancora con n tono di meraviglia le 5.000 persone del primo allenamento da calciatore con la maglia amaranto, e che ha lasciato in eredità una lunga serie di rapporti di stima ed amicizia (una su tutte quella con il Dott. Franco Iacopino), che hanno segnato la carriera da allenatore di Mister Camolese.

“Come allenatori abbiamo l’obbligo di proporre delle idee, la buona riuscita delle stesse dipende poi da tanti altri fattori” esordisce così il tecnico che propone davvero nel corso del proprio intervento alla folta platea presente, numerosissime idee facilmente replicabili nel calcio dilettantistico o giovanile, partendo dalla analisi video di partite di calcio di alto livello dei maggiori campionati europei. La discussione spazia dal ruolo del portiere, al concetto di costruzione da dietro. Dalla evoluzione delle caratteristiche funzionali dei difensori, alla riaggressione immediata dell’avversario ed all’analisi del posizionamento difensivo ed offensivo sui calci piazzati. Concludendo il proprio intervento con l’insegnamento principale “Il principale obiettivo di ognuno di noi, deve essere quello di saper riuscire a tirare fuori il meglio, di ogni nostro calciatore in squadra”.

All’evento hanno partecipato i Presidenti di AIAC Calabria Girolamo Mesiti ed AIAC Reggio Calabria Pasquale Sorgonà, l’Amministratore Delegato di AIAC Service Massimo Bazzoni, mentre la moderazione tecnica è stata svolta da Mister Giuseppe Carella. Non sono mancati i saluti della nuova amministrazione comunale rappresentata nell’occasione dall’Avv. Fabio Colella, neo eletto consigliere. Il Consiglio direttivo provinciale AIAC Reggio Calabria unitamente al Presidente Sorgonà, ringraziano tutte le aziende sponsor a supporto della quinta edizione del premio “Stefano Viola” il management dell’Oasi Club Village per l’ospitalità e la professionalità, dando a tutti appuntamento al prossimo anno, per la sesta edizione del premio.

L’intervento di Girolamo Mesiti, Presidente AIAC Calabria

“Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Premio “Stefano Viola” giunto ormai alla sua quinta edizione. Si tratta di un evento che, grazie al lavoro ed ai sacrifici di tutto il Consiglio Direttivo Provinciale di Reggio Calabria, abbiamo visto crescere nel corso degli anni, e che si è ormai affermato all’interno del calendario di eventi stagionali della nostra Associazione. A dimostrazione di tale considerazione, quest’anno avremo la graditissima presenza di Mister Giancarlo Camolese nostro Vicepresidente Nazionale e del Dott. Massimo Bazzoni Amministratore delegato di AIAC Service. Per essere precisi per Giancarlo Camolese si tratta di un graditissimo ritorno, in quanto è indelebile il segno che da allenatore ha lasciato nel proprio periodo di permanenza in riva allo Stretto, alla guida della Reggina nella stagione 2002/2003. Sarà un piacere immenso seguire la sua “lezione tecnica” rivolta a tutti i tecnici reggini, nonché un momento di alto confronto e di crescita professionale per tutti i partecipanti, associati AIAC e non. Benvenuti a tutti e buon lavoro”, evidenzia Girolamo Mesiti, Presidente AIAC Calabria.

L’intervento di Pasquale Sorgonà, Presidente Provinciale AIAC Reggio Calabria

“Con l’evento di oggi tagliamo il traguardo delle cinque edizioni del Premio “Stefano Viola” organizzate a partire dalla data del mio insediamento quale Presidente provinciale AIAC Reggio Calabria, tale obiettivo raggiunto è motivo di grande orgoglio. Si tratta infatti di un evento nel quale tutti noi abbiamo fortemente creduto e voluto fin dal primo anno e che è nel corso degli anni sta acquisendo sempre maggiore importanza mediatica. Il raggiungimento di tale traguardo quinquennale ci inorgoglisce molto poiché rappresenta il simbolo della continuità organizzativa e gestionale dell’Associazione”. Lo afferma Pasquale Sorgonà, Presidente Provinciale AIAC Reggio Calabria

“Abbiamo dimostrato di lavorare per il territorio, avendo quale intento principale la crescita professionale e tecnica dei nostri associati. Siamo felicissimi di poter concludere la stagione sportiva 2025/2026 all’interno della splendida location dell’Oasi Village Club di Pentimele la struttura turistico/ricettiva per eccellenza della nostra città, ma soprattutto siamo felici di avere accanto a noi Mister Giancarlo Camolese, nostro Vicepresidente nazionale ma prima ancora un esempio da seguire per tutti i giovani allenatori che si approcciano alla carriera di allenatore di calcio”, sottolinea Sorgonà.

“Il mio ultimo pensiero corre come sempre verso il compianto amico Stefano Viola, che ricorderemo come ormai tradizione, attraverso la premiazione dei colleghi reggini più meritevoli, al termine della stagione calcistica appena conclusa e quest’anno anche con la consegna dei premi alla carriera a numerosi colleghi, nel corso dell’appendice “La Notte degli Allenatori”. Ringrazio infine il presidente Regionale Mesiti e tutti i membri del Consiglio Direttivo provinciale, i quali attraverso la propria preziosa collaborazione quotidiana, hanno reso possibile tutto ciò. Benvenuti a tutti Voi nel mondo AIAC“, conclude Sorgonà.

L’intervento dell’Avv. Fabio Colella, Consigliere Comunale di Reggio Calabria

“È con profondo orgoglio e senso di responsabilità che prendo la parola oggi, portando i saluti più affettuosi del nostro Sindaco, l’Onorevole Francesco Cannizzaro. Per sopraggiunti impegni istituzionali non può essere qui fisicamente, ma ha tenuto particolarmente a delegarmi per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale a questa straordinaria iniziativa. Un saluto doveroso va all’AIAC, in particolare al Presidente Pasquale Sorgoná, al Presidente Regional Girolamo Mesiti, e a tutti coloro che con dedizione portano avanti la quinta edizione del Premio intitolato alla memoria di Stefano Viola, evento diventato una significativa consuetudine per tutti gli allenatori di calcio reggini che sancisce il termine della stagione 2025/2026”. Lo afferma l’Avv. Fabio Colella, Consigliere Comunale di Reggio Calabria.

“In Calabria gli associati AIAC sono oltre 600, di cui circa 180 nella città metropolitana di Reggio Calabria. Il tema “Dal vertice alla base: Come il calcio di alto livello può ispirare il settore giovanile ed i dilettanti” è affascinante e profondamente necessario, perché centra l’intervento sulla figura cardine del sistema: l’allenatore. Gli allenatori professionisti UEFA PRO non sono semplici tattici: sono ricercatori del movimento, innovatori che tracciano la rotta, ma il vero capolavoro di un allenatore non è solo vincere: è quando quella competenza, quel metodo, quell’etica del lavoro “scendono a cascata” illuminando i campi di provincia”, evidenzia Colella.

“Il professionista detta la linea, i tecnici dilettantistici e giovanili la traducono adattandola alle realtà quotidiane. L’allenatore professionista è il faro metodologico per migliaia di mister che tolgono i ragazzi dalle strade, insegnando rispetto, disciplina, valore della sconfitta e umiltà nella vittoria. La presenza di mister Giancarlo Camolese, Vicepresidente AIAC nazionale e docente F.I.G.C., è un dono prezioso per Reggio Calabria e per tutto il movimento calcistico calabrese. Benvenuto caloroso da parte della nostra comunità. Come Amministrazione Comunale crediamo che lo sport sia un pilastro del welfare cittadino”, sottolinea Colella.

“Per fare sport sano servono maestri sani, aggiornati e preparati. Momenti di formazione come questo sono il carburante per la nostra crescita sociale. Agli allenatori dico: guardate al vertice, assorbite dai professionisti, rubate i segreti del mestiere. Siete i veri formatori delle generazioni future, non solo di calciatori ma di cittadini. E che il Premio Stefano Viola continui a crescere come simbolo di memoria e innovazione. Grazie all’AIAC per ciò che fate. Buon lavoro a tutti”, conclude Colella.